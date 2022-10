Platina dezinformaciją, esą klimato kaita yra „pasaulinio elito“ naratyvas

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė publikacija, kurioje skleidžiama dezinformacija, esą klimato kaitą sugalvojo „pasaulinis elitas“.

Teiginiai



Publikacijoje išsakomi tokie teiginiai: „Klimato Krizė Vietoje Kovidų Pandemijos – „Naujasis“ Pagrindinis Pasaulinio Elito Naratyvas“ [įrašo pavadinimas, aut. past.]; „Jeigu Europoje nekils didelis karas, tai bent jau bus nustatytas klimato režimas. Tikėtina, kad po „Darnaus vystymosi tikslų“ ir „klimato kaitos“ vėliava su „Covid“ pradėta socialinė transformacija bus tęsiama“; „Tačiau nors Putino perspėjimo panaudoti branduolinį ginklą bijoti nereikėtų, reikia bijoti „klimato katastrofos“. Tai jų naujas planas.“



Verdiktas



Priešingai nei teigiama įraše, klimato kaita nėra „naratyvas“, o mokslinis faktas. Klimato kaita vadinamas procesas, kai dėl susikaupusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dvideginio, metano ir pan.), šiluma yra sulaikoma Žemėje, todėl klimatas vis karštėja. Klimato kaita laikoma antropogenine – sukelta ne natūralių veiksnių, o žmogaus veiklos, daugiausiai – iškastinio kuro naudojimo. Tai taip pat yra laikoma moksliniu konsensusu. Taigi bandyti tai nurašyti „naratyvui“ prieštarauja mokslinėms žinoms.

Taip pat, sąmokslo teorijų skleidėjai dažnai naudoja mistišką „pasaulio elitą“, kuris esą atsakingas už visas pasaulio bėdas ir siekia įvesti naują tvarką. Tačiau šios teorijos nepagrįstos faktais – taip pat ir aptariamoje publikacijoje nepateikiami įrodymai, tik asmeninės nuomonės ir moksliniams faktams prieštaraujančios interpretacijos. Todėl įraše pateiktą informaciją galima vadinti melaginga.

Melo detektoriaus komentaras



Kaip teigia BBC, COVID-19 ir pandemijos neigėjų gretose vis dažniau pastebima nauja tema, kurią bandoma apipinti melagienomis, tai – klimato kaita. Šias teorijas skleidžiantys asmenys dažnai mato „pandemiją“ ir „klimato kaitą“ kaip veiksnius, priklausančius vienam pasaulinio elito planui.

Jų įrašuose gausu neteisingos informacijos, netikrų istorijų ir pseudomokslo. Pasak Institute for Strategic Dialogue (ISD) ekspertų grupės, tiriančios pasaulines dezinformacijos tendencijas kai kurios prieš vakcinas, pandemiją nusiteikusios grupės yra užterštos klaidinančiomis žinutėmis apie „sugalvotą“ klimato kaitą, kurios tikslas – valdyti žmones. Tai atitinka ir sapereaude.lt publikacijos teiginius.

Dažnai tokios dezindormacijos skleidėjų taikinyje atsiranda ir didelės pasaulinės konferencijos, kuriose renkasi pasaulio lyderiai. Pavyzdžiui, Pasaulio ekonomikos forumas, Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja (kuri ir naudojama aptariamoje publikacijoje) ir pan.

Tačiau antropogeninė klimato kaita yra mokslinis faktas. Tiesa, kad Žemės klimatas planetos istorijoje kito – tačiau dabar jis šyla greičiausiai per 10 tūkst. metų, ir turime tiesioginių įrodymų, kad pagrindinis to kaltininkas – žmogaus veikla. Pirmą kartą teorija, kad žmogus veikia klimatą, iškelta 8 deš. Per tą laiką buvo surinkta užtektinai įrodymų, kurie leido teoriją paversti faktu.

Šiltnamio dujų efektą mokslininkai skaičiuoja matuodami tirpstančius ledynus, kylančias metines temperatūras, didėjantį stichinių nelaimių skaičių ir pan.