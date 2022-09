Nauju tyrimu dėl COVID-19 vakcinų gąsdina žindančias mamas: mokslininkai pateikia kitą versiją

COVID-19 skiepų priešininkai skelbia dar vieną „blogą“ žinią – esą nuo koronaviruso paskiepytų ir žindančių motinų piene rasta vakcinų mRNR, o tai neva yra katastrofa kūdikiams. Tačiau toks teiginys yra klaidingas.

Teiginiai



„Niujorko universiteto mokslininkai nustatė, kad žmogaus motinos piene yra mRNR: „Katastrofa kūdikiams“, - paskelbė lietuviškas portalas paranormal.lt. Šiuo teiginiu aktyviai dalijamasi ir socialiniuose tinkluose.



Verdiktas



Teiginys, jog tai, kad motinos piene rasta mRNR yra katastrofa kūdikiams, yra melas. Naujausiame tyrime išties nustatyta, kad COVID-19 vakcinos mRNR galima aptikti žindančių mamų piene, tačiau pabrėžiama, kad bet ir tokiu atveju žindyti yra saugu.



Melo detektoriaus komentaras



Mokslininkai išties atliko tyrimą „mRNR COVID-19 vakcinų aptikimas motinos piene“ ir jį šiomis dienomis paskelbė medicinos žurnale „JAMA Pediatrics“.

Tyrimo autoriai pabrėžė, kad jų tikslas buvo nustatyti, ar COVID-19 vakcinos mRNR galima aptikti žindančių motinų, paskiepytų per 6 mėnesius po gimdymo, piene. Toks tyrimo tikslas motyvuotas tuo, kad į pradinius mRNR) vakcinos klinikinius tyrimus nebuvo įtrauktos kelios pažeidžiamos grupės, įskaitant mažus vaikus ir žindančias moteris.

Tyrime dalyvavo 11 sveikų žindančių moterų, kurios per 6 mėnesius po gimdymo buvo paskiepytos „Moderna“ arba „Pfizer“ vakcina. Pieno mėginiai buvo paimti prieš vakcinaciją ir imami po vakcinacijos, pradedant 1 val. po jos ir baigiant 5 diena.

Tyrimo autoriai nustatė, kad iš mRNR vakcinų pėdsakai buvo aptikti 7 mėginiuose iš 5 skirtingų dalyvių skirtingu laiku iki 45 valandų po vakcinacijos. Vakcinos mRNR nebuvo aptikta pieno mėginiuose prieš vakcinaciją ir tuose, kurie duoti praėjus 48 val. po vakcinacijos.

„COVID-19 vakcinos mRNR buvimas ir pėdsakai, aptikti pieno mėginiuose, rodo, kad maitinimas krūtimi po COVID-19 mRNR vakcinacijos yra saugus, ypač praėjus 48 valandoms po vakcinacijos. Mes spėliojame, kad po vakcinos sušvirkštimo lipidų nanodalelės, kuriose yra vakcinos mRNR, yra pernešamos į pieno liaukas hematogeniniais ir (arba) limfiniais keliais. Manome, kad po motinos vakcinacijos nuo COVID-19 žindyti saugu. Tačiau reikia atsargiai žindyti jaunesnius nei 6 mėnesių vaikus per pirmąsias 48 valandas po motinos vakcinacijos, kol bus atlikti papildomi saugumo tyrimai. Be to, reikia atsižvelgti į galimą COVID-19 vakcinos mRNR trukdymą imuniniam atsakui į kelias įprastas vakcinas, kuriomis skiepijami kūdikiai per pirmuosius 6 gyvenimo mėnesius“, - savo išvadose pabrėžė tyrimo autoriai.

Be to, JAV Maisto ir vaistų agentūra (FDA) šiemet birželio 17 dieną leido „Moderna“ ir „Pfizer“ vakcinas naudoti kūdikiams iki 6 mėnesių amžiaus.

Pabrėžiama, FDA atliko griežtą ir išsamią šių vakcinų saugos, veiksmingumo ir gamybos duomenų įvertinimą bei analizę. Prieš priimant sprendimą leisti naudoti šias vakcinas atitinkamoms vaikų populiacijoms, buvo konsultuojamasi su nepriklausomu FDA Vakcinų ir susijusių biologinių produktų patariamuoju komitetu ir jis balsavo už leidimus.

„Daugelis tėvų, globėjų ir gydytojų laukė vakcinos jaunesniems vaikams ir šis veiksmas padės apsaugoti vaikus iki 6 mėnesių amžiaus. Kaip matėme vyresnio amžiaus grupėms, tikimės, kad jaunesniems vaikams skirtos vakcinos apsaugos nuo sunkiausių COVID-19 pasekmių, tokių kaip hospitalizacija ir mirtis“, – sakė FDA komisaras Robertas M. Califfas.