Profesoriaus žodžius klaidingai susiejo su populiaria sąmokslo teorija

Socialiniuose tinkluose dalinamasi laidos „Mokslo sriuba“ epizodu, kuriame kalba Kauno technologijų universiteto profesorius emeritas Jurgis Kazimieras Staniškis. Jo pasakyti žodžiai, kad reikėtų žemėje sumažinti žmonių skaičių susieti su sąmokslo teorija, esą COVID-19 vakcinomis siekiama išnaikinti planetos gyventojus.

Teiginiai

Profesoriaus Jurgio Kazimiero Staniškio laidoje pasakyta mintis, kad žemėje gyvena per daug žmonių, todėl jų skaičių reikėtų sumažinti susieta su neva mirtį nešančiomis COVID-19 vakcinomis.

Verdiktas

Socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo įraše pasakytiems profesoriaus J. K. Staniškio žodžiams priskiriama visai kitokia prasmė. Laidoje profesorius kalba apie tai, kad planetoje gyvena per daug žmonių, įpratusių prie begalinio vartotojiškumo, o didžiąsias problemas, su kuriomis pastaruoju metu susiduria žmonija, sukūrė laisvosios rinkos ekonomika. Pasak profesoriaus, žmonės būtina pereiti prie reguliuojamos rinkos ir ją riboti, nes žmones riboja ištekliai ir poveikis aplinkai. Laidoje nėra kalbama apie vakcinas ar vakcinaciją nuo COVID-19, taigi, bet kokios ištraukos sąsajos su šia tema yra manipuliavimas skaitytojais.

Melo detektoriaus komentaras

„Mokslo sriubos“ epizodas, kuriame kalba profesorius J. K. Staniškis, pavadintas „Mokslo sriuba: pasiūlymas keisti laisvosios rinkos ekonomiką“ LRT mediatekoje patalpinta rugsėjo 4 dieną (ČIA). Jau vien laidos pavadinimas sufleruoja, kad jos tema nėra COVID-19 vakcinos ar vakcinacija.

Socialiniuose tinkluose patalpintoje siužeto ištraukoje girdimi tokie žodžiai:

„Žurnalistas: Vertinant mūsų prabangų gyvenimo būdą, vartojimą, žemėje gyvena per daug žmonių.

Profesorius J. K. Staniškis: Reikia sumažinti žmonių skaičių. Per daug žmonių. Jeigu dar mes mokėtume organizuotis, būtume visi draugiški ir taip toliau, vieni kitiems padėtume, tai gal mes galėtume dar išgyvent, aišku, ir daugiau tų žmonių, bet mes to ne...ir tas gobšumas, ir tas sistemos principas, konkurencija. 1,3 milijardo gyventojų neturi šiandien prieigos prie švaraus vandens.“

Ant vaizdo įrašo palikti užrašai „Reikia sumažinti žmonių skaičių – per daug žmonių“ ir „Čia tie kurie kvietė visus skiepytis nuo slogos: MOKSLO SRIUBA“.

Žinutės komentatoriai taip pat puolė sieti profesoriaus pasakytus žodžius su vakcinacija nuo COVID-19 ir pandemijos metu populiaria sąmokslo teorija, esą vakcinomis siekiama sumažinti žmonių skaičių žemėje, tačiau visas reportažas, kaip ir profesoriaus komentaras visiškai nesusijęs su pandemija ar vakcinomis.

Kaip ir skelbiama laidos pavadinime, vedėjo kalbintas profesorius kalbėjo apie sunkumus, su kuriais susiduria žmonija ir jo siūlymą keisti laisvosios rinkos ekonomiką. Paminėjęs, kad 1,3 milijardo žmonių neturi prieigos prie švaraus vandens, J. K. Staniškis tęsia, kad dar 2 milijardai jaučia grėsmę, jog greitai turės problemų su geriamu vandeniu, be to, reikia nepamiršti žmonių, gyvenančių pakrantės zonose, kuriose, šylant klimatui ir kylant vandens lygiui, ilgainiui gali tapti pavojinga arba apskritai nebeįmanoma gyventi.

Profesorius užsimena, kad populiacijos mažinimas yra delikatus reikalas, tačiau žmonėms vertėtų susimąstyti apie mažesnes šeimas, be to, turėtų pasikeisti požiūris į daiktų vertę, į ją turėtų būti įskaičiuojami ne tik pagaminimo kaštai, bet ir gamybos poveikis aplinkai. Be to, kaip teigia profesorius, įsigydami daiktą, pagamintą besivystančioje šalyje, žmonės turėtų pagalvoti, kad jį pagaminęs žmogus turėtų uždirbti tokį atlyginimą, kuris garantuotų orų gyvenimą, o ne tik apmokėtų būtinąsias išlaidas. Šie aspektai taip pat turėtų įeiti į pagaminamų daiktų kainą. J. K. Staniškio teigimu, siekiant, kad gyvenimas planetoje imtų gerėti reikėtų iš laisvosios rinkos pereiti į reguliuojamą. Rinką svarbu riboti, nes žmones riboja ištekliai ir poveikis aplinkai.

Peržiūrėjus visą daugiau nei 15 min. trukmės laidos įrašą akivaizdu, kad joje nėra kalbama apie žmonių skaičiaus planetoje mažinimą pasitelkiant vakcinas, be to, apie vakcinas ar koronavirusą apskritai nėra užsimenama. Laidoje kalbinto profesoriaus sritis taip pat nėra susijusi su imunologija, nes profesorius J. K. Staniškis yra technologijos mokslų daktaras, aplinkosaugininkas ir inžinierius elektromechanikas.

Sąmokslo teorija esą COVID-19 vakcinos buvo sukurtos siekiant sumažinti žmonių populiaciją nėra nauja. Nuo pat skiepijimo nuo naujojo koronaviruso pradžios iki dabar pasirodo melagingų teiginių, neva skiepai ne gelbsti gyvybes, o, atvirkščiai, marina žmones. „Melo detektorius“ jau ne kartą paneigė panašius teiginius (ČIA) ir pabrėžė, kad Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis skiepai nuo įvairių ligų kasmet išgelbsti 4–5 milijonus žmonių gyvybių.