Iškraipė Billo Gateso interviu: ne, jis neagitavo už prievartinę vakcinaciją

Socialiniuose tinkluose išplatintas vaizdo įrašas, iškarpytas taip, kad atrodytų, jog Billas Gatesas agituoja už priverstinį skiepijimą nuo COVID-19 ir tikina, kad žmonės tiesiog neturi pasirinkimo.

Teiginiai

Billas Gatesas interviu: „Žmonės elgiasi taip, lyg turėtų pasirinkimą. Jūs neturite kito pasirinkimo... Normalus gyvenimas grįš tik tada, kai iš esmės paskiepysime visus planetos gyventojus.“

Verdiktas

Vaizdo įraše nepateikus žurnalisto užduoto klausimo pasikeičia visa įrašo prasmė. Iš tiesų, sakydamas, kas žmonės neturi kito pasirinkimo B. Gatesas kalbėjo ne apie vakcinaciją, o apie pandemijos sukeltą ekonominį krachą ir verslų žlugimą. Nors milijardierius iš tiesų sako, kad į normalias vėžes pasaulis grįš tik tada, kai didžioji planetos gyventojų dalis bus pasiskiepiję (interviu duotas 2020 m. pavasarį), jis nė vienu sakiniu neužsimena, kad vakcinacija bus vykdoma prievarta, ar kad žmonės neturės kito pasirinkimo, kaip tik pasiskiepyti.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose pradėtas platinti maždaug minutės trukmės vaizdo įrašas, kuriame Billas Gatesas neva agituoja už priverstinę žmonių vakcinaciją nuo COVID-19 ir sako, kad planetos gyventojai tiesiog neturi kito pasirinkimo.

Įraše girdima, kaip B. Gatesas sako (aut. past. – pateikiame įrašo vertimą iš anglų į lietuvių kalbą): „Jūs neturite pasirinkimo. Žmonės elgiasi taip, lyg turėtų pasirinkimą. Žmonėms nesinori eiti į stadioną, kai jie gali užsikrėsti. Žinote, ne vyriausybė sako, kad gerai, tiesiog ignoruokite šią ligą, o žmonės labai išgyvena matydami šias mirtis, žinodami, kad jie gali būti perdavimo grandinės dalis, ir seni žmonės, jų tėvai, seneliai gali nuo to nukentėti. Todėl negalima sakyti, kad reikia ignoruoti tai, kas čia vyksta. Bus galimybė, ypač turtingose šalyse, atsiverti, jei per ateinančius kelis mėnesius viskas bus padaryta gerai. Tačiau visame pasaulyje normalumas sugrįš tik tada, kai iš esmės paskiepysime visus pasaulio gyventojus.“

Iš šios ištraukos susidaro įspūdis, kad B. Gatesas agituoja už priverstinį žmonių skiepijimą nuo COVID-19 ir tvirtina, kad jie tiesiog neturi kito pasirinkimo, tačiau iš tiesų vaizdo įrašas apkarpytas siekiant manipuliuoti jį klausančiais.

Tai – ištrauka ir 2020 m. pavasarį B. Gateso duoto interviu dienraščiui „Financial Times“. Leidinio interneto svetainėje galima perskaityti visą transkribuotą interviu tekstą. Kadangi socialiniuose tinkluose išplatintame įraše nėra pateikiamas žurnalisto užduotas klausimas, B. Gateso išsakyta mintis pakeičia prasmę. Visa ištrauka kartu su žurnalisto užduotu klausimus skamba taip:

„Financial Times“: O kaip dėl to kompromiso? Jūs ką tik paminėjote, aišku, ekonominį skausmą. Kaip manote, kokia yra tinkama pusiausvyra tarp kompromisų, susijusių su žmonių gyvybių apsauga, ir ekonominio smūgio? Ar matote situaciją, kai pasaulio ekonomika gali praktiškai sustoti metams ar net ilgiau?

Billas Gatesas: Na, ji nenusileis iki nulio, bet susitrauks. Pasaulio BVP patirs bene didžiausią smūgį per visą istoriją. Galbūt Didžioji Depresija buvo didesnė arba 1873 m., nežinau. Bet per mano gyvenimą tai bus didžiausias ekonominis smūgis. Bet jūs neturite pasirinkimo. Žmonės elgiasi taip, lyg turėtų pasirinkimą. Žmonėms nesinori eiti į stadioną, kai jie gali užsikrėsti. Žinote, ne vyriausybė sako, kad gerai, tiesiog ignoruokite šią ligą, o žmonės labai išgyvena matydami šias mirtis, žinodami, kad jie gali būti perdavimo grandinės dalis, ir seni žmonės, jų tėvai, seneliai gali nuo to nukentėti. Todėl negalima sakyti, kad reikia ignoruoti tai, kas čia vyksta. Bus galimybė, ypač turtingose šalyse, atsiverti, jei per ateinančius kelis mėnesius viskas bus padaryta gerai. Tačiau visame pasaulyje normalumas sugrįš tik tada, kai iš esmės paskiepysime visus pasaulio gyventojus.“

Pateikus ištrauką kartu su žurnalisto klausimu aišku, kad sakydamas, jog žmonės neturi pasirinkimo, B. Gatesas turi omenyje ne pasiskiepijimą nuo COVID-19, bet smūgį ekonomikai ir verslams, kurį sukėlė pandemija, ir ištiksiantį ekonominį sąstingį, su kuriuo pasauliui teks susitaikyti. Nors milijardierius interviu tvirtina, kad į normalų gyvenimą bus įmanoma grįžti tik tada, kai didžioji pasaulio populiacijos dalis pasiskiepys nuo viruso, interviu neužsimenama apie priverstinį skiepijimą ar tai, kad žmonės neturi kitos išeities, kaip tik pasiskiepyti.

Čia svarbu ir tai, kad interviu vyko 2020 m. pavasarį, kai didelė dalis žmonių dar nebuvo paskiepyti nuo naujojo koronaviruso, todėl dalijimasis įrašu dabar turi visai kitą prasmę. Šiuo metu „Our World in Data“ duomenimis, nuo COVID-19 pilnai pasiskiepijo 63,6 proc. visų žemės gyventojų, o dalinai – 67,9 proc. (taigi, daugelyje pasaulio šalių gyvenimas jau grįžo į įprastas vėžias ir B. Gateso interviu išsakytos mintys jau yra išsipildžiusios.