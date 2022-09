Sukčiai prisidengė žinomo Lietuvos televizijos kanalo vardu: išgalvotuose straipsniuose žada neregėtus turtus

Prisidengę žinomo Lietuvos televizijos kanalo vardu sukčiai platina melagingą informaciją apie neva praturtėti padėsiantį įrankį. Tokiu būdu siekiama išvilioti pinigus iš patiklių straipsniu susidomėjusių skaitytojų.

Teiginiai



LNK žinių vedėjas Viktoras Jakovlevas pateko į bėdą tiesioginiame eteryje išplepėjęs apie naują Elono Musko projektą, leidžiantį žmonėms greitai praturtėti nemokant mokesčių.



Verdiktas



Tai – sukčių skleidžiama informacija. Prisidengę žinomos žiniasklaidos priemonės vardu sukčiai platina netikrus straipsnius, kuriuose interneto vartotojai raginami naudotis neva E. Musko sukurtu investavimo į kriptovaliutas įrankiu. Iš tiesų vartotojams pateikus savo asmens duomenis šie duomenys nusavinami kartu su jų pinigais.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose pastebėtas atkakliai įvairiose grupėse reklamuojamas straipsnis, kurio antraštėje skaitytojams žadami dideli turtai. Spustelėjus nuorodą interneto vartotojas patenka į netikrą neva LNK televizijos interneto svetainę, o straipsnio antraštėje skelbiama esą šios televizijos žinių vedėjas V. Jakovlevas netyčia tiesioginio eterio metu prasitarė apie multimilijardieriaus E. Musko sukurtą finansinį įrankį „Quantum AI“, leidžiantį vartotojams staigiai praturtėti nemokant mokesčių.

Skaitytojai nukreipiami į svetainę, kurioje raginama išbandyti įrankį ir suvesti savo asmens duomenis, tačiau to daryti jokiu būdu nereikėtų, nes tai – tik sukčių sukurtas būdas nusavinti vartotojų duomenis ir pinigus.

Svetainė, kurios URL adresas yra lnkzinios.com – netikra. Tikroji LNK televizijos interneto svetainė registruota adresu lnk.lt. Palyginus šias dvi svetaines nesunku atpažinti klastotę, nes visiškai skiriasi šių svetainių grafinių elementų išsidėstymas, be to, tikrojoje LNK televizijos svetainėje pateikiami trumpi aprašai, pristatantys vaizdo siužetus, o ne naujienų portalams būdingi ilgi išsamūs tekstai.

Kairėje - sukčių sukurta interneto svetainė, dešinėje - tikroji LNK televizijos interneto svetainė Foto: Ekrano nuotr.

Melagingoje svetainėje pateiktame straipsnyje nurodomas neva straipsnio autorius Mindaugas Zienius, tačiau paieškoje neaptinkamas nei toks Lietuvoje dirbantis žurnalistas, nei daugiau to paties asmens pavarde pasirašytų straipsnių.

Be to, nė viename per LNK televiziją rodytame žinių reportaže V. Jakovlevas nekalba apie E. Musko neva išrastą finansinį įrankį „Quantum AI“. Iš tiesų, tokio įrankio E. Muskas niekada nesukūrė. Istorija apie jį sukčiai naudojasi tik siekdami apgauti patiklius interneto vartotojus.

Interneto svetainėje „ScamCryptoRobots“, kurioje rašoma apie sukčių bandymus pasinaudoti visuomenės susidomėjimu kriptovaliutomis ir taip išvilioti iš žmonių pinigus, pasirodė išsamus straipsnis apie tą patį apgaulingu būdu reklamuojamą įrankį „Quantum AI“. Buvo pastebėta, kad pasitelkiant melagingus straipsnius ir autoritetingų žiniasklaidos priemonių vardus šis įrankis buvo aktyviai reklamuojamas Didžiojoje Britanijoje, Singapūre, Australijoje, Kanadoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje ir Norvegijoje.

Tyrėjams pavyko aptikti 7 skirtingas interneto svetaines, kurios pristatomos kaip oficialūs „Quantum AI“ interneto tinklalapiai. Vaizdo įrašuose, kuriuose pristatomas šis įrankis kalba asmuo, įvardijantis save kaip „Quantum AI“ prezidentą, kai iš tiesų tas pats asmuo už kelis dolerius internete siūlo pasinaudojus žaliuoju ekranu įrašyti bet kokį jūsų sugalvotą siužetą – nuo televizijos laidų reportažų iki gimtadienio sveikinimų pasirinktame fone. Įrankiui reklamuoti taip pat pasitelkiamas suklastotas siužetas, kuriame neva kalba pats E. Muskas, nors iš tiesų jame įrašytas kito žmogaus balsas.

Naujosios Zelandijos oficialioje finansų rinkų reguliuotojo interneto svetainėje 2021 m. pasidalinta perspėjimu dėl „Quantum AI“ apgavystės. Įspėjime nurodoma, kad „Quantum AI“ gali būti sukčiai. Jie naudoja suklastotus naujienų straipsnius ir internetines apžvalgas, reklamuodami savo prekybos platformas, ir teigia, kad juos remia žinomi visuomenės veikėjai. Įvairiose svetainėse jie siūlo finansines paslaugas ir finansinius produktus su nerealiai didele grąža.“