Kas skiria nuomonę ir naujieną? Žinutė apie neišvengiamą Rusijos pergalę gali klaidinti ją pamačiusius

Socialiniuose tinkluose dalinamasi viename Australijos naujienų portale paskelbtu straipsniu, tvirtinant, kad portale paskelbta išvada, jog Rusija neišvengiamai laimės karą, o Ukraina bus padalinta. Be papildomo paaiškinimo ši informacija gali klaidinti skaitytojus.

Rusija tikrai laimės, o Ukraina bus padalinta. Straipsnis su tokia išvada buvo paskelbtas Australijos Independent (žinutės pavyzdys ČIA).



Straipsnis, kurio autorius priėjo išvados, jog Rusija neišvengiamai laimės karą, o Ukrainai gresia padalinimas, buvo paskelbtas Australijos naujienų portalo independentaustralia.net nuomonių skiltyje. Tokiose skiltyje įprastai skelbiami straipsnio autoriaus nuomonę ir emocijas atspindintys tekstai nebūtinai sutampantys su redakcijos pozicija. Tokiuose tekstuose pateikiamą informaciją reikėtų vertinti kritiškai, nes jų tikslas – paskatinti diskusiją, o ne informuoti. Paprastai tokie straipsniai atstovauja tik jų autoriaus poziciją ir yra griežtai atskiriami nuo naujienų.



Melo detektoriaus komentaras



Straipsnis pavadinimu „Russia may defeat Ukraine — but at incalculable human cost“ (liet. „Rusija gali įveikti Ukrainą, bet už tai teks sumokėti nesuskaičiuojamą žmogiškąją kainą“) rugpjūčio 29 d. buvo patalpintas Australijos naujienų portale „Independent Australia“. Socialiniuose tinkluose portalo pavadinimas iškreiptas, įvardijant jį kaip Australijos „Independent“. Toks pavadinimo vartojimas klaidingai sieja portalą „Independent Australia“ su autoritetingu britų leidiniu „The Independent“, nors iš tiesų šie leidiniai tarpusavyje nėra susiję.

„Media Bias / Fact Check“ vertinimu, „Independent Australia“ turi aukštą patikimumo reitingą ir paprastai skelbia patikrintą informaciją, tačiau pasižymi stipresniu kairiosios politinės krypties atstovavimu. Šiame portale skelbiamos naujienos ir nuomonės, o straipsnis, kuriame konstatuojama, jog Rusijos pergalė kare yra neišvengiama patalpintas būtent nuomonių skiltyje.

Straipsnio autorius Alanas Austinas yra nepriklausomas Australijos žurnalistas, kurio pagrindinės interesų sritys apima naujienų portalus, religiją, ekonomiką bei socialinius klausimus, tačiau jis nėra karybos ekspertas ir komentuoti šiomis temomis gali tik remdamasis kitų ekspertų komentarais ir surinkta faktine medžiaga. Portale patalpintame straipsnyje jis apžvelgia numanomą Rusijos invazijos į Ukrainą aukų skaičių, apžvelgdamas įvairių leidinių ir tarnybų paskelbtus skaičius bei pateikia savo nuomonę, kad karas baigsis Rusijos pergale ir rytinė Ukrainos dalis pereis į okupantų rankas.

Straipsniai publikuojami naujienų skiltyse negali būti vertinami kaip naujienos, nes jie įprastai atspindi tik autoriaus nuomonę ir juose pateikiama informacija gali būti tendencinga bei emocinga, siekianti įtikinti skaitytoją. Nuomonių straipsniu autorius gali siekti išsakyti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu ar išprovokuoti diskusiją.