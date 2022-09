Ne, naujas tyrimas neskatina uždrausti visų COVID-19 skiepų po antrosios dozės

Internete plinta melaginga informacija, esą naujas straipsnis parodo, kad reikia uždrausti COVID-19 vakcinaciją po antrosios dozės.

Teiginiai

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė publikacija, kurioje teigiama [kalba netaisyta, – aut. past.]: „Naujas tyrimas skatina griežtai uždrausti visas tolesnes injekcijas po antrosios dozės. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad trečioji modRNA (angl. nucleoside-modified mRNA) preparatų dozė sukelia IgG4 antikūnus, kurie slopina gynybą nuo virusų ir savo ruožtu sukelia vadinamąsias su IgG4 susijusias ligas.“ Tačiau tokia informacija – melaginga (archyvuota straipsnio versija ČIA).

Verdiktas

Visų pirma, svarbu pabrėžti, kad cituojamas straipsnis „Class switch towards non-inflammatory IgG isotypes after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination“ nėra recenzuotas – vadinasi, jo duomenų dar negalima vadinti galutiniais ar juos taikyti praktikoje. Tai aiškiai pabrėžta ir šalia straipsnio pridėtoje įspėjančioje žinutėje. Tačiau sapereaude.lt publikacijoje niekur neparašyta, kad straipsnio duomenys yra nerecenzuoti.

Originaliame moksliniame straipsnyje taip pat nekalbama apie tai, kad būtina uždrausti vakcinaciją po antrosios dozės – tokia informacija yra pridėta tik publikacijoje, kuri išversta sapereaude.lt įrašui.

„Class switch towards non-inflammatory IgG isotypes after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination“ autoriai išvadose rašo: „Daroma išvada, kad iRNR vakcinos įrodė didžiulį imunogeniškumą ir veiksmingumą ir, tikėtina, išgelbėjo milijonus gyvybių per šią pandemiją.“ Taip pat priduriama, kad jų duomenys gali padėti geriau suprasti iRNR vakcinų sukeltą imuninį atsaką ir padėti ne tik tobulinant vakcinas prieš SARS-CoV-2, bet ir iRNR vakcinas, kurios apsaugotų nuo kitų ligų sukėlėjų ateityje.

Taigi sapereaude.lt publikacijoje pateiktas melas, o moksliniu straipsniu pasinaudota, nors jame neišsakomi teiginiai apie vakcinų uždraudimą. Be to, sapereaude.lt naudojama sudėtinga terminologija (kaip IgG4 antikūnai, neuždegiminiai IgG izotipaiIgG4 titras ir pan.), kuri gali suklaidinti skaitytoją, kuris nėra susipažinęs su imunologijos ir virusologijos pagrindais, jei nebus paaiškinta atskirai.

Melo detektoriaus komentaras

Medicininių akademinių straipsnių platformoje medrxiv.org pasirodžiusiame Pascal Irrgang, Juliane Gerling ir kt. mokslininkų tyrime analizuotas savanorių imuninis atsakas, sukeltas „Comirnaty“ vakcinos, per 8 mėn. nuo pirmosios dozės.

Tyrime mokslininkai studijavo priešuždegiminius izotipus IgG1 ir IgG3, ir neuždegiminius izotipus IgG2 ir IgG4. Kitaip tariant – tai, kaip mūsų imuninė sistema reaguoja į vakcinaciją, kas nutinka, jei susergama pasiskiepijus ir pan. Straipsnyje nepateikiamos rekomendacijos ar raginimai, ką daryti su vakcinacijos programomis, o pabrėžiama, kad reikia tolimesnių analizių, kad galėtume geriau suprasti visą imuninį procesą.

Tuo metu, sapereaude.lt publikacijos autoriai leidžia sau daryti išvadas ir išvardinti ligas, kurios, pavyzdžiui, susijusios su IgG4. Tai daroma nesiremiant nei šiuo straipsniu, nei kitais moksliniais duomenimis. Nepateikiami ir papildomų teiginių šaltiniai.

Straipsnis į lietuvių kalbą išverstas iš tinklaraščio tkp.at, kuris dažnai skleidžia melagienas, ir jau ne kartą buvo analizuotas „Melo detektoriuje“. Pavyzdžiui ČIA ir ČIA.