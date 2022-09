Policijos pareigūno su raudonais aukštakulniais nuotrauka suklaidino: kodėl iš tiesų jis juos avėjo?

Socialiniuose tinkluose plinta policijos pareigūno, dėvinčio raudonus aukštakulnius batelius, nuotrauka. Fotografija daugiausia dalinosi anketos, kuriose skleidžiamos itin konservatyvios idėjos ar prieš homoseksualius asmenis nukreiptos informacija. Šalia nuotraukos nurodoma, jog taip ji daryta „Europride“ renginyje Didžiojoje Britanijoje, tačiau tai – netiesa.

Teiginiai



Policijos pareigūno, dėvinčio raudonus aukštakulnius batelius nuotrauka buvo padaryta „Europride“ renginio metu Didžiojoje Britanijoje (archyvuota melagingos žinutės kopija ČIA).



Verdiktas



Netiesa. Ši fotografija susijusi su „Walk a Mile in Her Shoes“ ir „White Ribbon“ akcijomis, kuriomis siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į būtinybę stabdyti prievartavimus, kitokį seksualinį smurtą ir su lytimi susijusius nusikaltimus.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose paviešinta jauno policijos pareigūno nuotrauka, kurioje jis nufotografuotas mūvintis raudonus aukštakulnius batelius. Nuotrauka pasidalinę asmenys ją susiejo su solidarumu homoseksualiems asmenims ir įvardijo, jog tokiu būdu Jungtinė Karalystė pažymi „Europride“ pasididžiavimo mėnesį.

Atvirkštinė vaizdų paieška padėjo išsiaiškinti, jog iš tiesų fotografija reprezentuoja visai kitokias idėjas.

Ta pačia nuotrauka 2017 m. spalio 20 d. pasidalino „Twitter“ paskyra „South Wales Police Vale of Glamorgan“, priklausanti pietų Velso policijai (archyvuota žinutės kopija ČIA). Nuotraukos apraše pažymėtos joje matomo policijos pareigūno pareigos ir pavardė - Policijos bendruomenės paramos pareigūnas Robertsas. Apraše taip pat nurodytos dvi žymės – #WalkaMileInHerShoes #WhiteRibbonCardiffVale, nurodančios, kokios kampanijos paskatino pareigūną Roberstą pasipuošti aukštakulniais bateliais.

Kampanija „Put Yourself in Her Shoes“ – nuo 2001 m. vykstanti tarptautinė socialinė akcija, kurios metu atkreipiamas dėmesys į išžaginimo aukas ir raginama mažinti seksualinių nusikaltimų bei kitų su lytimi susijusių nusikaltimų skaičių.

Akcijos internetinėje svetainėje nurodomos priežastys, kodėl judėjimo simboliu tapo vyrai su aukštakulniais bateliais: „Prašome vyrų vaikščioti moteriškais aukštakulniais bateliais, kad būtų aktyviai kovojama su lyčių stereotipais ir lūkesčiais. Šioje žaismingos konfrontacijos ir atvirumo erdvėje galima atskleisti ir apsvarstyti daugelį pagrindinių vyrų seksualinio smurto priežasčių, mažiau ginantis ir neigiant.“

Kita žinutėje pažymėta akcija #whiteribboncardiffvale nurodo Baltojo kaspino dieną, kuria taip pat siekiama panaikinti smurtą, vykdomą prieš moteris ir mergaites.

Taigi, abi šios akcijos yra glaudžiai susijusios su moterų ir mergaičių teisėmis bei smurto prieš jas užkardymu. Užsidėdamas aukštakulnius batelius policijos pareigūnas nuotraukoje išreiškė solidarumą šioms idėjoms.