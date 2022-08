Skleidžia sąmokslo teoriją, kad lietaus vandenį užteršė „chemtreilai“

Socialiniuose tinkluose plinta įrašas, kurio autorė teigia, kad lietaus vanduo visame pasaulyje nesaugus gerti, nes jį esą užteršė „chemtreilai“. Tačiau tai – melas.

Teiginiai



Įraše (įrašo kopija ČIA) pasidalinta naujienų portalo independent.co.uk straipsnio „Rainwater everywhere on Earth contains cancer-causing ‘forever chemicals’, study finds“ ekrano nuotrauka. Straipsnis yra apie naują tyrimą, kuris nustatė, kad lietaus vanduo visur pasaulyje yra užterštas pavojingais chemikalais. Įrašo autorė prirašė teiginį [kalba netaisyta, – aut. past.]: „Va jums ir chemtreilų poveikis ,kuriais dar vis netiki nenorintys matyti tiesos.“ Tačiau tai – melaginga informacija.



Verdiktas



Nei independent.co.uk, nei originaliame Švedijos mokslininkų tyrime „Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)“ (kuris rugpjūčio 2 d. publikuotas žurnale „ACS Publications“) apie „chemtreilus“ nekalbama.

Studijoje teigiama, kad lietaus vanduo niekur Žemėje nebėra saugus gerti, nes toksiškų cheminių medžiagų PFAS kiekis jame viršija nustatytą naujausią saugią normą. PFAS chemikalai buvo naudojami gaminti pakuotėms, bet ilgainiui pasklido aplinkoje – taigi su „chemtreilais“ negali būti siejmos.

Kadangi jos kaupiasi žmogaus organizme, nustatyta, kad medžiagos gali sukelti vaisingumo sutrikimus, sulėtinti vaikų raidą, sumažinti imuninį atsaką į vakcinas, sukelti vėžį ir pan. Tačiau, kadangi vis daugiau sužinome apie įvairių medžiagų toksiškumą, nors planeta darosi labiau užteršta, žmogaus organizme PFAS koncentracija ne didėjo, o mažėjo. Taigi įraše pateikta melaginga informacija.

Melo detektoriaus komentaras



Nors šiais laikais lietaus vandenį retai kas geria, visgi jis yra geras rodiklis nustatyti, kaip žmogaus veikla teršia Žemę. Perfluorintų alkilo sulfonatai (PFAS) vadinami „amžinaisiais chemikalais“, nes labai ilgai yra aplinkoje.

Tyrimui vadovavęs Stokholmo universiteto profesorius Ianas Cousinsas teigia, kad jų tyrimas parodė, kad lietaus vanduo planetoje niekur nebėra saugus gerti, ir net Antarktidoje arba Tibeto plokščiakalnyje PFAS viršija JAV Aplinkos apsaugos agentūros rekomendacines normas. Anot I. Cousinso, nors paminėtuose regionuose žmogaus veikla yra labai minimali, bet PFAS koncentracija ten vis vien normas viršija net iki 14 kartų.

Tačiau, nors planetą PFAS užteršėmė, šių chemikalų koncentracija žmogaus organizme mažėja. Taip yra todėl, kad, mokslui vis daugiau sužinant apie jų toksiškumą, drastiškai keitėsi rekomendacijos, todėl vis mažiau medžiagų patekdavo į žmogaus organizmą.

Kai gamykla gamina arba naudoja PFAS, šie chemikalai gali per nuoteka patektį į vandenis ir juos užteršti, be to, užteršti ir dirvožemį ir aplink jį esantį orą. Jei savartynuose yra šiukšlių, kurių sudėtyje yra PFAS, ilgainiui jų taip pat patenka į aplinką.

Vadinamieji „chemtreilai“ čia neminimi, nes tai yra laikoma sąmokslo teorija, kuri dar niekada nebuvo patvirtinta. „Chemtreilų“ sąmokslo teorija nėra nauja. Ją jau daug kartų esame paneiginėję ir „Melo detektoriuje“ – pavyzdžiui, ČIA ir ČIA.