Sugalvojo, kad vykdomas „baltųjų genocidas“

Tinklaraštyje viesulas22.blogspot.com pasirodė įrašas, kuriame melagingai teigiama, kad vykdomas „baltųjų genocidas“. Tačiau tam pasitelkiama interpretacija, kuri neatitinka genocido sąvokos apibrėžimo.

Publikacijoje, pavadinimu „Trys vinys į Lietuvos karstą 2d.: Globalus migracijos paktas, vaikų grobimas ir homoseksualistų „santuokos“, yra skyrelis „Baltųjų genocidas. Jame teigiama [kabutėse esantys išsireiškimai ir kalba netaisyta – aut. past.], kad tikslingai ir sąmoningai vykdomas „baltųjų genocidas“, o tai daroma, esą, į Europą „vežant“ teroristus iš „atsilikusių pasaulio kraštu su žemu IQ, kad juos maišyti su Europiečiais“, diegiant „diegant homoseksualizmą, iškrypėlių santuokas“ ir naikinant savimonę, sukeliant kolektyvinę kaltę dėl praeities nusikaltimų – „tam kuriami „tolerancijos centrai, holokausto muziejai“.

Autorius neteisingai manipuliuoja terminu „genocidas“. Įraše pateikiamas Tarptautinio baudžiamojo teismo apibrėžimas, kas yra genocidas. Tai – „baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei“, tačiau vėliau pateikiamas autoriaus išaiškinimas nebeatitinka šios sąvokos.

Pasaulio istorijoje buvo įvykdyta daug genocidų – pavyzdžiui žydų naikinimas Antrojo pasaulinio karo metu, vadinamas Holokaustu; Josifo Stalino dirbtinai Ukrainoje sukeltas badas ir ukrainiečių genocidas – Holodomoras, Ruandos genocidas ir kt. Vis daugiau pasaulio valstybių sutinka, kad ir dabar Ukrainoje Rusija vykdo genocidą.

Tačiau nei viename genocido apibrėžime homoseksualizmas, imigracija ir kt. viesulas22.blogspot.com nurodyti veiksniai nenurodomi kaip būdai ar ginklai sukelti genocidą.

Autorius melagingai teigia, kad gimstamumas priverstinai mažinamas, „diegiant“ homoseksualumą. Dabartinė literatūra ir dauguma mokslininkų sutinka, kad seksualinė orientacija nėra pasirinkimas; tai yra, asmenys nesirenka būti homoseksualūs ar heteroseksualūs. Todėl neteisinga teigti, kad homoseksualumas gali būti „įdiegtas“.

Taip pat klaidinga homoseksualius asmenis vadinti „iškrypėliais“ – Pasaulio sveikatos organizacija, remdamasi surinktais įrodymais, nei homoseksualumo, nei biseksualumo, nei translytiškumo nelaiko psichikos sutrikimu. Be to, nėra įrodymų, kad homoseksualumas ar tos pačios lyties asmenų partnerystė mažiną gimstamumą.

Įraše pabėgėliai vadinami „teroristais“. Tiesa, kad dideli pabėgėlių srautai gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, tačiau ji – minimali.

Anot Jungtinių Tautų pabėgėlių Agentūros, negalima pabėgėlių gretinti su teroristais. Tarptautinio kovos su terorizmu instituto (The International Centre for Counter-Terrorism, ICCT) teigimu, pabėgėliai ir migrantai kelia tik minimalią tiesioginę teroro grėsmę priimančiosioms šalims. Tokias išvadas padarė ir Australijos University of Queensland tyrėjai, kurie 2020 m. pranešė, kad „nėra patikimų įrodymų ar duomenų, rodančių, kad prieglobsčio prašytojai kelia pavojų nacionaliniam saugumui“.

Viesulas22.blogspot.com minima ir „kolektyvinė kaltė“ dėl praeities nusikaltimų. Kaip pavyzdžiai nurodomi tolerancijos centrai ir holokausto muziejai. Svarbu pabrėžti, kad tokie centrai diegiami tam, kad visuomenė galėtų aptarti ir mokytis apie Holokaustą, nes tai padeda geriau suprasti praeitį, o kartu ir gerinti supratimą apie šiuolaikines antisemitizmo, ksenofobijos ir neapykantos formas.

Todėl prirašyti tolerancijos centrų ir muziejų steigimą prie neva vykdomo „baltųjų genocido“ taip pat neatitinka nei vieno genocido apibrėžimo, o tik autoriaus interpretacijas.

Todėl, remiantis aukščiau išvardintu išaiškinimu, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad viesulas22.blogspot.com pateikta klaidinga ir melaginga genocido interpretacija.