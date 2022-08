Ne, dar neįrodyta, kad koronavirusas sukurtas laboratorijoje

Viesulas22.blogspot.com pasirodė publikacija, pavadinimu „Dabar tai oficialu: koronė sukurta laboratorijoje“, su melaginga informacija.

Įraše teigiama, kad ekonomikos profesorius, rašytojas, vienas „The Lancet“ COVID-19 komisijos narių – Jeffrey Sachs – pripažino, kad SARS-CoV-2 sukurtas laboratorijoje. Tačiau tai – melas.

Tiesa, kad J. Sachs su kitais mokslininkais bando nustatyti COVID-19 kilmę ir yra vienas pagrindinių šalininkų teorijos, kad COVID-19 sukeliantis virusas buvo sukurtas laboratorijoje. Jis dar gegužės mėn. viešai paprašė nepriklausomo tyrimo, nes, jo teigimu, JAV federalinės institucijos ir universitetai gali turėti įrodymų, kurie privalo būti įvertinti nepriklausomų ekspertų.

Laiške jis, ir Columbia University profesorius Neil Harrison rašė: „Viruso kilmės tyrimą apsunkino tai, kad nuo pirmųjų protrūkio dienų trūksta įrodymų – neabejotina, kad didesnis Kinijos valdžios institucijų skaidrumas būtų labai naudingas. Nepaisant to, mes teigiame, kad yra daug svarbios informacijos, kurią galima gauti iš JAV įsikūrusių mokslinių tyrimų institucijų, informacijos, kuri dar nėra prieinama nepriklausomam, skaidriam ir moksliniam tyrimui.“

Štai jo įrašas iš asmeninės „LinkedIn“ paskyros. J. Sachs cituoja straipsnį, kuriame teigiama, kad SARS-CoV-2 kilmės teorija vis dar neaiški ir nėra užtektinai įrodymų nei vienai kilmės teorijai pagrįsti.

Viesulas22.blogspot.com įaše priduriama, kad SARS-CoV-2 sukurtas JAV laboratorijose. Tačiau ir tai – nepatvirtinta informacija. J. Sachs viename interviu, kurį liepos pradžioje perpublikavo savo asmeniniame portale, teigia: „JAV vyriausybė rėmė daug pavojingų genetinių manipuliacijų su SARS panašiais virusais“.

Tačiau, anot „The Intercept“, vienas pagrindinių mokslinių projektų, kuriuo savo teorijoje remiasi J. Sachs, negavo finansavimo 2018 m. Kalbama nevyriausybinės organizacijos „EcoHealth Alliance“ prašymą JAV karinių tyrimų organizacijai DARPA, kuris nebuvo patenkintas. Finansavimo buvo prašoma pavojingoms koronavirusų manipuliacijoms.

Svarbu paminėti ir tai, kad įrašas pagrinde taboloidiniu, Rusijos propagandą platinančiu šaltiniu – „Komsomolskaya Pravda“. Tai nėra akademinė recenzuota publikacija, kas yra būtina tokiems skandalingiems teiginiams, todėl informaciją reikėtų vertinti itin kritiškai.

Kalbant apie SARS-CoV-2 kilmę, kol kas nežinome, kaip tiksliai jis atsirado. Teorijų yra įvairių, tačiau dar nei viena nėra patvirtina – kaip ir teigia pats aprašomame įraše minimas J. Sachs. Mokslininkai visame pasaulyje nuolat dirba ir bando nustatyti kilmę.

Praėjusią savaitę pasirodė tyrimas „The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic“, kurio metu nustatyta, kad patys pirmieji užsikrėtimai greičiausiai įvyko Uhano maisto turguje. Tai neatsako į klausimą apie viruso kilmę, tačiau labai padės įrodymų paieškoje.

Todėl, remiantis aukščiau išvardintu paaiškinimu, galima teigti, kad publikacijoje pateikiama melaginga informacija apie COVID-19 sukeliančio viruso kilmę.