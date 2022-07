Kelių sekundžių vos įžiūrimas vaizdo įrašas sukėlė socialinių tinklų vartotojų susidomėjimą. Lietuviškose „Facebook“ paskyrose jis pradėtas platinti liepos 20 dieną, tačiau kelios dienos prieš tai, liepos 18 d., įrašas buvo žaibiškai išpopuliarėjęs paskyrose kitomis kalbomis.

Dalindamiesi vaizdo įrašu vartotojai tvirtino, esą panaudojusi tankus Kinijos valdžia draudžia gyventojams iš bankų atsiimti pinigus, nes centrinis bankas pareiškė, jog „žmonių santaupos jo filiale dabar yra investiciniai produktai ir jų negalima atsiimti“, tačiau „Melo detektoriui“ pavyko išsiaiškinti, kad su bankų skandalu šis įrašas nėra susijęs. Jis buvo nufilmuotas Šandongo provincijoje, šalia vykstant karinėms pratyboms.

Bankų skandalas kilo Kinijos Henano ir Anhui provincijose po to, kai penkių nedidelių kaimo bankų klientų lėšos nuo šių metų balandžio mėnesio buvo įšaldytos. Kaip pranešė valdžios institucijos, taip įvyko dėl įvykdytos sudėtingos sukčiavimo schemos. Bankų klientai, negalėję atsiimti savo santaupų, rengė protestus prie Kinijos liaudies banko filialo Henano provincijoje, iš kurių į vieną, vykusį liepos 10 d., teko įsikišti ir vietos policijai.

Norėdami numalšinti protestus vietiniai pareigūnai manipuliavo COVID-19 kontaktų sekimo programėlės duomenimis, pakeisdami daugiau nei 1000 protestavusių bankų klientų sveikatos statusus taip, kad atrodytų jog jiems buvo nustatyta COVID-19 liga.

Liepos 10 d. prie banko susirinkus protestuotojams netruko įsikišti teisėsaugos pareigūnai, ėmę tramdyti protestą. Dalis nepatenkintų bankų klientų akcijos metu buvo sužaloti, patyrė kaulų lūžių.

Vis dėlto, nors šie įvykiai – tikri, išplatintas vaizdo įrašas nėra su jais susijęs. Visų pirma, jis buvo nufilmuotas ne Henano ar Anhui, o Šandongo provincijoje – maždaug 400 km nuo vietų, kur vyko protestai.

Apšviestas įraše matomas pastatas yra Ji viešbučio pastatas, esantis Rizhao mieste. Tuo galima įsitikinti, pažvelgus į viešbučio fasado nuotraukas, kurios sutampa su vaizdu, matomu vaizdo įraše.

Tankai atsidūrė kadre dėl šalia vykusių karinių pratybų, dėl kurių liepos 17 d. jie pravažiavo pro viešbutį. Tokios karinės pratybos vykdomos kasmet ,mat Rizhao miestas yra įsikūręs Geltonosios jūros pakrantėje. Prie tankų susibūrę žmonės nėra protestuotojai, tai – tik smalsuoliai, susirinkę pažiūrėti judančių kovos mašinų ir jas filmuojantys.

Kai kurie pravažiuojančius tankus matę žmonės socialiniuose tinkluose pažymėjo, jog įrašas darytas būtent Šandongo provincijoje ir yra susijęs su karinėmis pratybomis.

#PLA #tanks on the streets in Rizhao City, #Shandong Province, #CCPChina. It was said that there is a navy training base nearby, and this happens every year.

Yet, right now... pic.twitter.com/bkaFu011Ou