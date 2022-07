Susikompromitavęs gydytojas melagingai skelbia: Bidenui išrašomi vaistai nuo demencijos

Vyriausias JAV istorijoje šios šalies prezidentas Joe Bidenas sulaukė dar vieno išpuolio dėl savo sveikatos būklės. Portalas paranormal.lt praneša, jog Baltųjų rūmų gydytojas esą pateikė bombą – paskelbė, kad J. Bidenui išrašomi vaistai nuo demencijos, kad jis išgyventų dar vieną dieną. Tačiau tokie teiginiai yra melas.

„Jie jį valdo tam tikru dienos metu, jam būna gerų ir blogų dienų, ar jie turi vaistų, aš nežinau, yra vaistų, kurie gali padidinti atmintį, budrumą ir panašius dalykus, ir laikinai paslėpti tokius dalykus, todėl esu tikras, kad kažkas vyksta“, – televizijos „Fox News“ laidoje kalbėjo Ronny Džeksonas.

Tačiau jis nėra Baltųjų rūmų gydytojas, juo dirbo, kai prezidentu buvo Barackas Obama ir Donaldas Trumpas, tačiau per pastarojo kadenciją jis buvo atleistas, nes labai susikompromitavo.

JAV Gynybos departamento tyrimo išvadose konstatuojama, kad R. Džeksonas, kai dirbo Baltųjų rūmų vyriausiuoju gydytoju, seksualiai ir žeminančiai priekabiavo prie savo pavaldinės, be to, pažeidė alkoholio vartojimo per prezidento keliones politiką ir vartojo receptinius migdomuosius vaistus, kurie paskatino jo kolegas nerimauti dėl jo gebėjimo suteikti tinkamą medicininę priežiūrą.

Po atleidimo R. Džeksonas buvo išrinktas į JAV Kongresą. Jis atstovauja respublikonams, kaip ir buvęs JAV prezidentas, pralaimėjęs J. Bidenui, D. Trumpas.

JAV tiriamoji žiniasklaida ne kartą įrodė, kad Respublikonų nacionalinis komitetas ir „Fox News“ jau ne vienerius metus stengiasi parodyti demokratą J. Bideną, kuris išties turi mikčiojimo sutrikimą, kaip seną, silpną, paliegusį žmogų, kuris dėl savo senatvės yra netinkamas eiti JAV prezidento pareigų.

D. Trumpo komanda ir rėmėjai ne kartą karpė J. Bideno kalbų kadrus, ištraukdami jo žodžius iš konteksto, iškraipydami jų prasmę apgaulingai suredaguotais vaizdo įrašais, kuriuos dezinformaciją tyrinėjantys ekspertai vadina „pigiomis klastotėmis“.

Be to, JAV Krašto saugumo departamentas (DJS) taip pat nustatė, kad Rusija skleidžia dezinformaciją apie J. Bideno psichinę sveikatą.

„Rusija naudoja ir slaptas įgaliotąsias svetaines, ir atvirą valstybinę žiniasklaidą, kad sustiprintų šiuos kaltinimus, dažnai kartu su kitais su rinkimais susijusiais piktybinės įtakos pasakojimais, o tai atitinka jų taktiką 2016 m., siekiant pakenkti buvusiam kandidatui į prezidentus. Rusijos veikėjai skelbė neigiamus komentarus ir nepagrįstus kaltinimus dėl prastos J. Bideno psichinės sveikatos. Pavyzdžiui, įgaliotosiose svetainėse teigiama, kad jam yra demencijos simptomai, kad jis psichiškai netinkamas eiti prezidento pareigas, kad, vargu, ar jis dirbs visą kadenciją dėl savo amžiaus“, – teigiama ataskaitoje.

Joje pabrėžiama, kad tokios pastangos menkinti J. Bideną tęsiasi nuo 2019 metų rugsėjo – realiai nuo tada, kai J. Bidenas paskelbė, kad sieks tapti JAV prezidentu 2020-ųjų lapkritį vyksiančiuose rinkimuose.

Vos pradėjęs eiti JAV prezidento pareigas, J. Bidenas 2021 metų sausį Baltųjų rūmų gydytoju paskyrė savo asmeninį gydytoją Keviną O‘Connorą.

2019 m. gruodį J. Bideno kampanija paskelbė trijų puslapių daktaro K. O‘Connor ataskaitą, kurioje jis apibūdino Bideną kaip sveiką ir ryžtingą, pridurdamas, kad jis tinka sėkmingai atlikti prezidento pareigas.

Viešą ataskaitą apie J. Bideno sveikatos būklę Baltųjų rūmų gydytojas K. O‘Connoras paskelbė ir praėjusių metų lapkritį. Joje taip pat konstatuojama, kad „Prezidentas yra tinkamas eiti savo pareigas ir jas visiškai vykdo be jokių išimčių ar sąlygų“.

Šioje ataskaitoje J. Bideno gydytojas nurodė, kad buvo atlikta išsami J. Bideno ligos istorijos peržiūra, išsami fizinė apžiūra, įtrauktos specialios konsultacijos su optometrijos, otolarilogologijos (ENT), odontologijos, ortopedijos (pėdų ir kulkšnių), ortopedijos (stuburo), fizinės terapijos, neurologijos, kardiologijos, radiologijos, dermatologijos, anesteziologijos ir gastroenteorologijos specialistais.

Išvados

Teiginys, kuriuo skelbiama „Baltųjų rūmų gydytojo bomba: „Bidenui išrašomi vaistai nuo demencijos, kad jis išgyventų dieną“ yra melagingas, nes tokius žodžius pasakė buvęs Baltųjų rūmų gydytojas, kuris niekada neprižiūrėjo J. Bideno sveikatos, o dabartinis JAV prezidento ir Baltųjų rūmų gydytojas Kevinas O‘Connoras net kelis kartus patvirtino, kad J. Bidenas neserga jokiomis psichinėmis ligomis ir yra visiškai tinkamas eiti prezidento pareigas.