Gąsdina, jog COVID-19 vakcinos pakeičia menstruacijas: nutylima, jog tai – laikini pokyčiai

Portalas paranormal.lt paskelbė, jog svarbus tyrimas patvirtina, kad COVID vakcinos keičia moterų mėnesines ir esą „dar neaišku, ar menstruacijų pokyčiai nėra kažko grėsmingesnio požymis“. Tačiau tokie teiginiai yra tik iš dalies tiesa, nes minėtame tyrime tik konstatuojame, kad daliai pasiskiepijusių moterų šiek tiek pasikeitė menstruacijų ciklas, tačiau tokie pokyčiai buvo laikini.

Paranormal.lt skelbdamas tokį teiginį ir savo samprotavimus rėmėsi žurnale „Science Advances“ paviešintu tyrimu.

Jo autoriai išties teigia, kad tai yra didžiausias ir išsamiausias atliktas tyrimas apie COVID-19 vakcinų poveikį menstruacijoms – tirtos tiek jomis reguliariai sergančios moterys, tiek esančios po menopauzės.

Tačiau tyrimo autoriai nedaro išvados, kad tarp vakcinų nuo koronaviruso ir mėnesinių pokyčių yra priežastinis ryšis. Dėmesys atkreipiamas į tai, kad reikalingi išsamesni tyrimai, po kurių esą galbūt būtų galimą menstruacijų pokyčius priskirti prie nepageidaujamų vakcinos reakcijų, tokių kaip karščiavimas ar skausmas dūrio vietoje.

Tyrėjai, kurie ištyrė 35 tūkst. nuo COVID-19 pasiskiepijusių moterų, nustatė, kad 42 proc. apklaustųjų nurodė, kad po vakcinacijos mėnesinės buvo gausesnės. Kai kurios moterys tai patyrė per pirmąsias 7 dienas, kitos - praėjus 8–14 dienų po vakcinacijos.

Beveik 44 proc. apklaustųjų teigė, kad jokių pokyčių nepajuto, o 14 proc. pranešė, kad mėnesinės buvo lengvesnės.

Be to, nustatyta, kad apie gausesnį kraujavimą per mėnesines po vakcinacijos dažniau pranešė jau gimdžiusios moterys, tos, kurios vartojo hormonines kontracepcijos priemones. Gausesnės mėnesinės buvo ir toms moterims, kurios taip pat pranešė, jog pajuto kitus šalutinius vakcinacijos požymius – karščiavimą ar nuovargį kaip šalutinį vakcinos poveikį.

„Prieš pasirodant vakcinacijai, sakyčiau, mūsų žinios apie ryšį tarp imunizacijos ir mėnesinių pokyčių apskritai buvo nulinės“, – atliktą turimą portalui nbcnews.com komentavo JAV Nacionalinio instituto Ginekologinės sveikatos ir ligų skyriaus programos direktorė Candace Tingen. Anot jos, nedaugelis tyrimų įvertina tiesioginį skiepijimo poveikį menstruaciniam ciklui, o daugumoje farmacinių tyrimų nebuvo klausimų apie menstruacijų pokyčius. Ir tai, anot C. Tingen, esą yra klaida, nes „informacijos trūkumas sukėlė sumaištį, baimę ir galbūt dvejones dėl vakcinos“.

Kol kas dar nėra nustatyta, kodėl po vakcinacijos, ir ne tik nuo koronaviruso, atsiranda mėnesinių pokyčių. Anot C. Tingen, atsakymas veikiausiai yra imuninėje ir endokrininėje sistemoje, kurios vaidina svarbų vaidmenį reprodukcijai.

„Todėl galbūt nenuostabu, kad didelė imuninė reakcija gali laikinai, nežymiai sutrikdyti menstruacijas. Įrodyta, kad pati COVID-19 liga menstruacijas sutrikdo labiau nei vakcinos. Taip gali būti dėl nuolatinės imuninės reakcijos ir gyvenimo būdo pokyčių, atsirandančių dėl ligos“, - aiškino C. Tingen.

Viena iš tyrimo autorių Kate Clancy, žmogaus reprodukcijos ekologė ir Ilinojaus Urbana-Champaign universiteto antropologijos docentė, teigė, kad menstruacijų pokyčiai prilygsta kitiems šalutiniams vakcinos poveikiams, pavyzdžiui, raumenų skausmui: nors ir nemalonūs, jie nekeičia vakcinų saugumo ar veiksmingumo.

Be to, tyrimo autoriai pabrėžė, kad galimai dėl vakcinacijos laikinai sutrikusios menstruacijos neturi jokios įtakos vaisingumui.

Taigi, Melo detektorius konstatuoja, jog teiginys, kad COVID vakcinos keičia moterų mėnesines yra tik iš dalies tiesa, nes nustatyta, jog po vakcinacijos kai kurios moterys susiduria su menstruacijų pokyčiais, tačiau jie yra laikini.