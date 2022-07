Nusitaikė į jautrią vietą: skelbia, kad dėl COVID-19 vakcinacijos masiškai išaugo vaikiškų karstų pardavimai

Neaiškaus asmens socialiniame tinkle paskleista žinutė tapo pretekstu skiepų nuo COVID-19 šalininkams dalintis informacija, esą JAV smarkiai išaugo vaikiškų karstų užsakymai. Tai iškart buvo susieta su tuo, jog Amerikoje nuo birželio 18-osios leista nuo koronaviruso skiepyti ir vaikus nuo 6 mėnesių amžiaus. Tokia sąsaja yra tik manipuliacija tiek abejotina informacija, tiek joje pateikiamais skaičiais.

„SonovAbeach“ vardu prisistatantis vyras socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad jo šeimos verslas yra karstų gamyba Šiaurės Amerikoje ir „per mažiau nei 6 mėnesius gavome 2 masinius mažesnių 5 pėdų vienetų (vaikų dydžio) užsakymus. Niekada per 30 ir daugiau veiklos metų nepardavėme vaikiško dydžio karstų urmu“.

Verta pažymėti, jog šio vartotojo profilyje gausu skleidžiamos informacijos apie vakcinų nuo koronaviruso esą daromą žalą, todėl aktyviai dalijamasi raginimais stabdyti vakcinaciją.

Įrašas socialiniame tinkle „Twitter“ Foto: Ekrano nuotr.

„SonovAbeach“ įrašu apie masiškai parduodamus vaikiškus karstus pasidalijo ir Lietuvos portalas paranormal.lt. Jame nurodoma esą informacija skelbiama iš kito portalo infowars.com, kuriame skelbiama, jog „kartų gamintojas baiminasi, kad dideli vaikų dydžio karstų užsakymai signalizuoja apie gresiančias mirtis nuo vakcinos“.

Naujieną apie masiškai užsakomus vaikiškų dydžio karstus paskelbė ir Kanados naujienų portalas westernstandard.news: „Karstų gamintojas praneša apie precedento neturinčius vaikiško dydžio karstų užsakymus“. Tačiau ir šiame straipsnyje remiamasi tuo pačiu „SonovAbich“ vartotojo įrašu socialiniame tinkle „Twitter“. Be to, straipsnyje neįvardijama nei karstų gaminimo įmonė, nei pašnekovo tapatybė, jis esą sutiko būti tik pavadintas Micku.

„Sakyčiau, kad pardavimai, palyginti su laikotarpiu prieš pandemiją, tikriausiai išaugo 30 proc., galbūt 40 proc. Ir šioje pramonėje, norint padidinti pardavimus 30 ar 40 proc., turėjo nutikti kažkas dramatiško“, – straipsnyje cituojamas Mickas.

Jis pateikė ir konkretesnius skaičius. Esą jo įmonė paprastai parduoda nuo 50 iki 60 vaikiškų karstų per metus, o per pastaruosius aštuonis mėnesius jie pardavė maždaug 450 vaikiško dydžio karstų, kurie yra skirti vaikų nuo 18 mėnesių iki maždaug 10 metų amžiaus kūnams.

„Visi manome, kad tai susiję su vakcinomis“, – teigė Mickas.

Tačiau reikia įvertinti visus faktus ir tuomet tampa aišku, kad tokia naujiena apie neva masiškai išaugusius vaikiškų karstų pardavimus yra manipuliacija. Taip galima teigti pirmiausia dėl to, kad tokia naujiena imta dalintis liepos pradžioje, o birželio 18 dieną JAV ligų ir kontrolės prevencijos centras patvirtino leidimą nuo COVID-19 skiepyti visus vaikus nuo 6 mėnesių iki 5 metų.

Per pirmąjį vakcinacijos mėnesį JAV pirmą doze jau yra paskiepyti beveik 400 tūkst. vaikų nuo 6 mėnesių iki 5 metų amžiaus. Be to, Amerikoje pilnai paskiepyti nuo koronaviruso yra 8,6 mln. vaikų nuo 5 iki 11 metų, ir 15,2 mln. vaikų nuo 12 iki 18 metų.

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro direktorė dr. Rochelle Walensky, suteikusi leidimą skiepyti vaikus nuo 6 mėn., pabrėžė, kad nors vaikai COVID-19 liga dažniausia serga lengviau nei suaugusieji, virusas gali kelti pavojų kai kurių vaikų gyvybei.

Centro duomenimis, COVID-19 yra penkta pagrindinė vaikų nuo 1 iki 4 metų mirties priežastis, nuo 2020 m. sausio nuo koronaviruso JAV mirė daugiau nei 200 vaikų nuo 6 mėnesių iki 4 metų amžiaus. O nuo koronaviruso vakcinos bent jau kol kas nė viena nei vaiko, nei suaugusiojo mirtis neregistruota nei JAV, nei Lietuvoje, nors visi pranešimai apie nepageidaujamas reakcijas itin atidžiai tiriami.

Išvados

JAV kai kurios įmonės vaikiškų karstų galėjo parduoti daugiau dėl įvairių priežasčių, tarp jų ir dėl to, kad vaikai miršta ir nuo COVID-19 ligos. Tačiau vaikiškų karstų pardavimų skaičius su vakcinacija nuo naujojo koronaviruso nėra niekaip susijęs, nes JAV kol kas nebuvo užregistruota nė viena vaiko mirtis. Tokia sąsaja yra melaginga.