Milijardierių apkaltino dėl modifikuotų uodų platinamų naujų virusų: tokia sąmokslo teorija – melas

Sąmokslo teorijų kūrėju taikiniu dažnai tampantis milijardierius Billas Gatesas šįkart jų akiratyje atsidūrė dėl savo siekio sumažinti itin pavojingas ligas platinančių uodų populiaciją. Skelbiama, jog „kai Billas Gatesas į laisvę paleido milijonus uodų, JAV nustatyti teigiami retų, mirtinai pavojingų virusų testai“. Tačiau tokie teiginiai yra melas.

Portalas paranormal.lt rašo, jog „praėjus keliems mėnesiams po to, kai Bilas Gatesas išleido į gamtą milijonus genetiškai modifikuotų uodų, uodai visoje JAV buvo užkrėsti itin retais ir mirtinais virusais, iš kurių kai kurie Jungtinėse Valstijose dar niekada nebuvo užregistruoti“.

Esą įvairios valstijos visoje šalyje pranešė apie smarkiai padidėjusį uodų platinamų virusų skaičių. JAV Vidurio Vakaruose esą padaugėjo uodų platinamo Jamestown Canyon (Džeimstauno kanjono) viruso atvejų, o šis virusas gali sukelti sunkias ligas, įskaitant encefalitą arba meningitą.

Be to, teigiama, kad JAV nustatyti ir Rytietiško arklių encefalito atvejų, o ši liga tokia pavojinga, kad trečdalis ja užsikrėtusiųjų miršta. Tokiems teiginiams pagrįsti nenurodytas joks šaltinis.

Melo detektorius, išanalizavęs daugybę viešos ir patikimos informacijos, konstatuoja, kad šiuose teiginiuose tiesa yra tik tai, kad Bilo Gateso technologijų startuolis „Oxitec“ JAV išties išleido milijonus genetiškai modifikuotų uodų. Tai padaryta jau prieš kelerius metus.

CNN pernai balandį paskelbė, kad JAV, Floridoje, buvo paliesti pirmieji genetiškai modifikuoti uodai. Ši projektą 2020 m. gegužę patvirtino JAV aplinkos apsaugos agentūra, kuri leido per dvejus metus paleisti iki 750 mln. genetiškai pakeistų uodų.

Skelbiama, jog šios programos tikslas yra sumažinti Aedes aegypti, invazinę uodų rūšį, platinančią kelias potencialiai mirtinas ligas, įskaitant geltonąją karštligę, Dengės karštligę ir Zikos virusą.

Primenama, kad spartus Zikos viruso plitimas tapo pasauline visuomenės sveikatos krize 2016 m., kai Brazilijoje ir Prancūzijoje, Polinezijoje, padaugėjo kūdikių, gimusių neįprastai mažomis galvytėmis – tokia liga vadinama mikrocefalija. Aedes aegypti uodai netrukus išplatino virusą mažiausiai 34 šalyse ir teritorijose, įskaitant Teksasą ir Floridą JAV.

„Oxitec“ sukurti genetiškai modifikuoti uodai yra nukreipti į Aedes aegypti uodų patelės, nes tik jos įkanda žmogui ir siurbia kraują, kurio reikia, kad subrandintų kiaušinėlius. Pabrėžiama, kad patinai minta tik nektaru ir žmonėms nekanda, todėl nėra ligų nešiotojai. „Oxitec“ paleido tik genetiškai modifikuotus uodų patinus, bet ne pateles, todėl jie tikrai nekanda žmonėms ir neplatina jokių ligų.

„Suaugę genetiškai modifikuoti patinai poruojasi su vietinėmis laukinėmis patelėmis, perduodami mirtiną geną, dėl kurio palikuonys miršta. Jei pakankamai tokių patinų poruojasi su vietinėmis patelėmis, jų patelių populiacija sumažėja per kelis mėnesius, kaip ir ligų plitimas“, – aiškino „Oxitec“.

Genetiškai moditikuoti uodai prieš kelerius metus jau buvo išbandyti Kaimanų salose, Panamoje ir Brazilijoje, o „Oxitec“ pranešė apie didelę sėkmę. Pavyzdžiui, Brazilijos miesto zonoje atliktas bandymas vietinių Aedes aegypti patelių skaičių sumažino 95 proc.

Portalo paranormal.lt straipsnyje minimas faktas, kad po genetiškai modifikuotų uodų paleidimo, uodai visoje JAV buvo užkrėsti itin retais ir mirtinais virusais, iš kurių kai kurie Jungtinėse Valstijose dar niekada nebuvo užregistruoti, taip pat yra melas.

Straipsnyje minimas Jamestown Canyon (Džeimstauno kanjono) virusas ar Rytietiško arklių encefalitas JAV nėra naujiena.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, šalyje kasmet vidutiniškai užregistruojama keliolika su Jamestown Cayon (JCV) virusu susijusių ligos atvejų. Nuo 2010 iki 2019 m. Jungtinėse Valstijose buvo užregistruoti 225 JCV atvejai, o beveik pusė (111 atvejų) iš jų buvo Viskonsine.

Be to, JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras nurodo, kad JCV virusą platina uodų patelės, kurios mito elnių ar kitų virusu užsikrėtusių gyvūnų krauju. Taip užsikrėtusios uodų patelės virusą žmonėms platina per įkandimus.

Taigi, Melo detektorius konstatuoja, jog teiginys, kad dėl JAV paleistų modifikuotų uodų šioje šalyje nustatyta mirtinai pavojingų virusų, yra melas, nes šių virusų Amerikoje fiksuojama jau seniai, o į laisvę paleidžiami tik genetiškai modifikuoti patinai, kurie krauju neminta, todėl nekanda nei gyvūnams, nei žmonėms ir jokių virusų negali platinti.