Bideno kalbos įrašas sulaukė aštrių pašaipų, bet jame buvo praleista svarbi dalis

Vaizdo įrašas, kuriame matoma ištrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Joe Bideno Madride, Ispanijoje, pasakytos kalbos sulaukė socialinių tinklų vartotojų dėmesio. Įrašu pasidalinę asmenys išjuokė JAV vadovą dėl šio išsakytos keistos replikos.

Vos kelių sekundžių trukmės vaizdo įraše aiškiai girdima, kaip J. Bidenas, žadėdamas paramą Ukrainai, sako: „So we are going to stick with Ukraine and all of the Alliance is going to stick with Ukraine as long as it takes to, in fact, make sure that they are not defeated by — by Ukraine“ (liet. „Taigi, mes ketiname palaikyti Ukrainą ir visas Aljansas ketina palaikyti Ukrainą tiek laiko, kiek reikės, kad iš tikrųjų užtikrintume, jog jos nenugalės Ukraina.“).

Ši JAV vadovo replika sulaukė aštrių interneto vartotojų patyčių, tačiau svarbi detalė liko nukirptuose vaizdo įrašo kadruose.

Kas iš tiesų nutiko?

Šių metų birželio 30 d. JAV prezidentas J. Bidenas dalyvavo spaudos konferencijoje Madride, Ispanijoje, iš karto po NATO viršūnių susitikimo. Kalboje daug dėmesio skirta karui Ukrainoje aptarti ir JAV solidarumui su nuo agresoriaus kenčiančia valstybe išreikšti, taip pat prisiminti esminiai NATO principai. Kalbėdamas apie žiaurius nuostolius, kuriuos dėl karo patiria Ukraina ir būdus, kaip amerikiečiai galėtų jai padėti, J. Bidenas pasako socialinių tinklų vartotojų pašaipas sukėlusį sakinį, tačiau vaizdo iškarpa nutrūksta būtent tuo metu, kai JAV vadovas tuoj pat pasitaiso.

Pilna prezidento replika, kurios išrašas skelbiamas ir Baltųjų rūmų oficialioje svetainėje, skamba taip: „Ir kaip tik šiandien Gyvatės salą perėmė ukrainiečiai. Taigi, mes ketiname palaikyti Ukrainą ir visas Aljansas ketina palaikyti Ukrainą tiek laiko, kiek reikės, kad iš tikrųjų užtikrintume, jog jos nenugalės Ukraina. Atsiprašau, turiu omenyje, Ukrainos nenugalės Rusija.“

Išvados

Socialiniuose tinkluose išplatintas vaizdo įrašas nukirptas būtent tuo metu, kai JAV vadovas, sakydamas kalbą, suklysta, tačiau stebint visą konferencijos įrašą matyti, kad iš karto po to J. Bidenas pasitaiso. „Melo detektoriaus“ vertinimu, šios informacijos nuslėpimas gali sudaryti klaidingą įspūdį apie JAV vadovo pasakytą kalbą.