Itin skurdaus ir pavojingo rajono JAV vaizdus naudoja propagandai skleisti: esą JAV tokia virsta dėl paramos Ukrainai

Socialiniuose tinkluose dalinamasi trumpu vaizdo įrašu, kuriame nufilmuoti vaizdai iš Kensingtono aveniu Filadelfijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įrašu besidalinantys asmenys siekia įtikinti, esą JAV kyla vis daugiau klausimų dėl paramos skyrimo Ukrainai, nes pati šalis baigia pavirsti lūšnynu. Tai – manipuliacija.

Trumpame video siužete matyti apsvaigę nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų žmonės, gatvės nusėtos šiukšlėmis. Įrašu pasidalinę asmenys tikina, esą JAV jau pasigirsta abejonių dėl paramos skyrimo Ukrainai, nes pati šalis baigia nuskursti.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Tai – manipuliacija, atkartojanti Rusijos skleidžiamos propagandos liniją.

Nors vaizdo siužete iš tiesų matomi vaizdai, nufilmuoti JAV, o jei tiksliau, Kensingtono aveniu, Filadelfijoje, iš minutės trukmės vaizdo įrašo negalima spręsti apie visos milžiniškos šalies finansinę būklę. Šis įrašas neatskleidžia net vienos valstijos realybės.

Iš visų JAV miestų Filadelfija laikoma vienu pavojingiausių. Čia tūkstančiui žmonių tenka 9,82 žiaurūs nusikaltimai. Pavojingesni už Filadelfiją yra tik 8 proc. kitų JAV miestų. Filadelfijoje aukštu nusikaltimų ir priklausomybių nuo narkotinių medžiagų skaičiumi ypač išsiskiria Kensingtono rajonas, kuriame ir buvo nufilmuotas socialiniuose tinkluose paviešintas vaizdo įrašas.

Žvelgiant į visus gerovės rodiklius, Kensingtone iš visų Filadelfijos rajonų šie yra mažiausi. Pavyzdžiui, 2019 m. duomenimis, visoje Filadelfijoje moterų amžiaus vidurkis siekia 76,3 metus, o Viršutiniame Kensingtone – tik 71,5. Visame mieste rūkančių suaugusiųjų skaičius siekia 22.2 proc., o Viršutiniame Kensingtone – 35,7 proc..

Kensingtono gyventojai rečiau rūpinasi sveikata ir jei 74,9 proc. Filadelfijos gyventojų profilaktiškai lankosi pas gydytojus ir tikrinasi sveikatą, tai Kensingtone tai daro tik 64,1 proc. gyventojų. Be to, šiame rajone mirtinai narkotikų perdozuoja tris kartus daugiau gyventojų (152,1 perdozavimas 100 tūkst. žmonių per metus), nei siekia viso miesto vidurkis (44,8 perdozavimai 100 tūkst. žmonių per metus).

Vis dėlto, tokią liūdną reputaciją Kensingtonas užsitraukė ne dėl JAV skiriamos paramos nuo karo kenčiančiai Ukrainai. Paviešinti kadrai paimti iš vaizdo įrašų serijos „Philadelphia Kensington Avenue, What happened on Monday“, kuriuos galima rasti Youtube. Šie vaizdo įrašai buvo nufilmuoti dar iki karo Ukrainoje pradžios – 2021 m. birželį ir rugpjūtį. Todėl sieti kraupius Kensingtono gatvių vaizdus su įvykiais Ukrainoje yra klaidinga. Rajonas tokiu virto dėl JAV siausiančios opioidų pandemijos, o ne dėl lėšų, skiriamų Ukrainai.

Išvados

Pasitelkus skurdžiausio vieno pavojingiausių JAV miestų, Filadelfijos, rajono vaizdus siekiama įtikinti, esą JAV baigia virsti lūšnynais dėl skiriamos paramos Ukrainai. Tai – melas. Minėti vaizdai buvo nufilmuoti 2021 m. vasarą, dar iki prasidedant karui ir su parama Ukrainai neturi nieko bendro. Kensingtonas kartais vadinamas JAV opioidų pandemijos centru, taigi, krizę rajone sukėlė būtent stipriųjų narkotikų vartojimas.