„Coca-Cola“ skardinė su kontraversišku užrašu sulaukė socialinių tinklų vartotojų dėmesio. Atvaizdu noriai dalijosi ir lietuviškos Facebook anketos. Po kai kuriais pasidalijimais pastebėta rasistinio pobūdžio komentarų.

Iš tiesų, šis atvaizdas internete plinta jau seniai. Dar 2021 m. oficialioje „Coca-Cola“ Twitter paskyroje pasirodė komentaras, kuriuo įmonė įspėja apie internete plintančias netikras gėrimo skardinės nuotraukas, kurios nebuvo nei sukurtos, nei platinamos „Coca-Cola“ kampanijos.

The mock Coca-Cola can appearing in some social media feeds was not created, distributed or authorized by The Coca-Cola Company.