Netiesa, kad ukrainiečiai iš Bulgarijos viešbučių išvaromi nes „įgriso bulgarams“

Socialiniuose tinkluose plinta klaidinanti informacija apie tai, kad Bulgarijoje nuo karo bėgantys ukrainiečiai iš viešbučių išspiriami tiesiog į gatvę. Tai – netiesa. Nors gegužės 31 d. baigiasi ukrainiečių apgyvendinimas šalies viešbučiuose, jie bus perkelti į kitas gyventi skirtas patalpas.

Žinia, kad didelė dalis Bulgarijoje laikinai apsigyvenusių ukrainiečių iškraustomi iš šalies viešbučių, socialiniuose tinkluose buvo ištransliuota klaidingai. Kremliaus propagandos paskleistose, o vėliau socialinių vartotojų paviešintose žinutėse skelbiama, esą bulgarams ukrainiečiai atsibodo ir iš viešbučių jie išspiriami tiesiog į gatvę.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Nors žinia, kad daugeliui ukrainiečių teks išsikraustyti iš Bulgarijos viešbučių – teisinga, netiesa, kad jie neturės, kur apsigyventi. Gegužės 31 d. tiesiog baigiasi vienas paramos skyrimo etapas, kurio metu karo pabėgėliai galėjo nemokamai gyventi viešbučiuose ir tris kartus per parą gauti nemokamą maitinimą. Ši valstybės rėmimo programa baigiasi, be to, Bulgarijoje prasideda turistų sezonas, kuris šiai šaliai yra ypač svarbus ekonomikai ir verslams palaikyti, todėl viešbučių paslaugų reikės keliautojams.

Tai nereiškia, kad pabėgėliais nebesirūpins Bulgarijos vyriausybė. Šalyje likusiems ukrainiečiams bus suteikta reikiama parama. Tie, kurie vis dar nesusirado darbo ir neišgali išsinuomoti gyvenamosios vietos patys, bus perkelti į savivaldybių kontroliuojamas patalpas, kurias finansuos vyriausybė. Pabėgėliams taip pat bus suteiktas nemokamas viešasis transportas, pirmenybę reikiant neįgaliesiems, vaikams ir turintiems chroniškų ligų.

Į nuo birželio 1 d. prasidedančią Bulgarijos vyriausybės paramos ukrainiečiams programą prisijungė ir maždaug pusė iki šiol pagalbą teikusių viešbučių, todėl dalyje apgyvendinimo įstaigų ukrainiečiai galės ir toliau likti.

Išvados

Nuo karo pabėgę ukrainiečiai nebuvo išvaryti iš Bulgarijos viešbučių, nes bulgarams jie įgriso. Taip pat pabėgėliai nebuvo išmesti į gatvę. Gegužės 31 d. baigėsi viena Bulgarijos vyriausybės vykdoma paramos ukrainiečiams programa, kurios metu pabėgėliai galėjo gyventi šalies viešbučiuose nemokamai ir tris kartus per parą gauti nemokamą maitinimą. Nuo birželio 1 d. prasideda kitas paramos etapas. Dalis viešbučių prie jo prisijungė, tačiau daliai ukrainiečių teks kraustytis į kitas vyriausybės parūpintas patalpas visoje šalyje. Jiems taip pat bus suteikta teisė į nemokamą viešąjį transportą.