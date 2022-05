Klaidina, kad beždžionių raupai – lytiškai plintanti, homoseksualių vyrų liga

Socialiniuose tinkluose plinta informacija, kad beždžionių raupai yra lytiškai plintanti liga, kurią platina homoseksualūs vyrai. Tačiau tokie teiginiai – klaidinantys ir net melagingi.

Beždžionių raupai – paprastai virusinė infekcija, anksčiau sukėlusi protrūkių Centrinės ir Vakarų Afrikos valstybėse, o dabar fiksuojama daugiau nei 20 pasaulio valstybių. Rašant šį straipsnį, daugiau nei 12 valstybių Europoje jau užfiksuoti pirmieji beždžionių raupų atvejai. Tiesa, kad dauguma atvejų šiuo metu užfiksuota tarp jaunų vyrų, kurie yra homoseksualūs – tai pranešė ir Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO), tačiau tai – sutapimas. Būtent šiais pranešimais remiantis socialinėse medijose pradėjo sklisti dezinformacija, kad tai neva yra lytiškai plintanti liga, kurią platina homoseksualūs vyrai.

Kaip „Reuters“ sakė dr. Andrew Lee, visuomenės sveikatos profesorius iš University of Sheffield, sakyti, kad beždžionių raupai yra „gėjų“ liga – ir neteisinga, ir nesąžininga. Jo teigimu, šį virusą pasigauti gali visi, o virusui tikrai nesvarbi žmogaus orientacija. Susirgti gali absoliučiai visi, turintys tiesioginį kontaktą su sergančiuoju.

Beždžionių raupus sukeliantis virusas plinta per žaizdeles, kūno skysčius, kvėpavimo takų lašelius ir per paviršius, užterštus virusu – pavyzdžiui, patalyne. Taigi vienas iš užsikrėtimo būdų yra lytiniai santykiai, tačiau tai tikrai nėra vienintelis viruso plitimo kelias – užsikrėsti galima ir sergančiajam nusičiaudėjus. Todėl PSO nelaiko viruso lytiškai plintančia liga, nes tokios ligos išskirtinai platinamos per spermą ir makšties išskyras.

Tai, kad dabar virusas daugiausiai užfiksuotas tarp homoseksualių vyrų – sutapimas. Tokio protrūkio vieta galėjo tapti bet kuri kita bendruomenė, kurioje žmonės yra artimame kontakte ilgesnį laiką – pavyzdžiui, namų ūkyje ar mokykloje. Kadangi taip sutapo, kad pirmieji užsikrėtė homoseksualūs vyrai, taigi ir liga daugiausiai kol kas perduodama toje bendruomenėje. Nėra absoliučiai jokių įrodymų, kad šis virusas greičiau plinta būtent homoseksualių lytinių santykių metu ar kad homoseksualūs vyrai turėtų būti priskiriami rizikos grupei. Beždžionių raupais susirgti gali kiekvienas.

Tačiau tokia informaciją išėmus iš konteksto, gali pasirodyti, kad tai – išskirtinai gėjų liga. Tuo naudojasi melagienų ir dezinformacijos skleidėjai, todėl labai svarbu suprasti, kad šiam virusui orientacija neturi jokios reikšmės.

Taigi, remiantis šia informacija, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad socialiniuose tinkluose plintanti informacija, kad beždžionių raupai yra lytiškai plintanti „gėjų liga“ yra klaidinanti ir melaginga.