Pandemija lengvėja, bet gąsdinimas dėl vakcinų nemažta

„Aiškėja daugiau neigiamo Covid vakcinos poveikio ir slėpimo atvejų“, – skelbia portale „Paranormal“ publikuoto straipsnio antraštė. Iš tiesų jokių aiškėjančių atvejų nėra.

Melas: pavojingos medžiagos kaupiasi organizme

„Be to, tyrimas parodė, kad potencialiai mirtinai pavojingi nanolipidų nešikliai labai didelėmis koncentracijomis kaupiasi keliuose organuose, ypač vyrų ir moterų lytiniuose organuose, taip pat širdyje, kepenyse, smegenyse, blužnyje ir kaulų čiulpuose“, – meluojama straipsnyje.

Visų pirma, svarbu yra tai, kad nė vienos Europos Sąjungoje (ES) patvirtintos naudoti vakcinos sudėtyje nėra SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymo. Vakcina tik išmoko žmogaus kūną pasigaminti nedidelį kiekį viruso spyglio baltymo tam, kad imuninė sistema sureaguotų į svetimkūnį ir pradėtų antikūnų gamybą.

Be to, iš tiesų, kaip žurnalistams pasakojo vaikų infekcinių ligų specialistas Niujorko „Langone Health“ centre dr. Adamas Ratneris, vakcina dažniausiai būna sutelkta injekcijos vietoje arba vietiniuose limfmazgiuose. Be to, nors po vakcinacijos kurį laiką žmogaus kūne dar galima aptikti spyglio baltymų, maždaug per dvi savaites visi jie suardomi, mat vakcinos sukurtos taip, kad organizmo pagamintas viruso spyglio baltymas nesugebėtų visiškai prisijungti prie ląstelių ir sukurti daugiau infekcinių dalelių.

Manipuliacija: skiepų šalutinis poveikis labai baisus ir slepiamas

Sakoma, kad vakcinų neigiamas poveikis slepiamas. Nėra jokio argumento tam pagrįsti – tai tas pats, kas sakyti, kad slepiamas planuojamas pasaulio užvaldymas. Nes o kaip patikrinsi?

Neigiamas vakcinų poveikis bei šalutiniai reiškiniai būna įvardijami prieš skiepijantis, taip pat aprašyti pakuotėse. Dažniausi jų: galvos ir raumenų skausmai, temperatūra, kaulų laužymas, pykinimas.