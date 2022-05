Klaidina dėl COVID-19 skiepų

Tinkalaraštyje gojauskelias.lt pasirodė įrašas, kuriame teigiama, kad buvo bandoma „sumenkinti natūraliai įgytą imunitetą“ ir „stumti savo vakcinų verslą“. Tačiau tai – melaginga ir klaidinanti informacija.

Autorius rašo [kalba netaisyta, – aut. past.]: „Dešimtmečius farmacijos pramonė ir jos lobistai kovoja su viskuo, kas mažina jų pelną, pavyzdžiui, su sveika mityba, vitaminais, mikroelementais, sveikais riebalais ir aliejais ar amino rūgštimis (baltymais). Ir, žinoma, jie bando sumenkinti natūraliai įgytą imunitetą, kad galėtų stumti savo vakcinų verslą. [...] Daugelis kitų tyrimų jau parodė, kad skiepijimas neturi įtakos ligos progresavimui. Vakcina taip pat neapsaugo nuo Long Covid ar pan. Daug svarbiau užkirsti kelią ligoms yra gyvenimo būdas ir vitamino D kiekis kraujo serume. Privalomas skiepijimas turi būti nedelsiant panaikintas. Mums taip pat reikia nepriklausomų komitetų, kurie ištirtų didžiausią korupcijos skandalą žmonijos istorijoje.“

Teiginiams pagrįsti cituojamas „Oxford Academic“ pasirodęs straipsnis „SARS-CoV-2 Naturally Acquired Immunity vs. Vaccine-induced Immunity, Reinfections versus Breakthrough Infections: a Retrospective Cohort Study“. Jame tyrėjai apžvelgia po 2 „Pfizer“ vakcinos dozių susidariusį imunitetą ir natūralų imunitetą, susidariusį po neseniai persirgtos ligos. Analizuojamas Delta varianto atvejis. Tyrimo rezultatai rodo, kad per kelis mėn. natūralus imunitetas prieš Delta infekciją silpnėjo, tačiau jis buvo stipresnis nei imunitetas, susidaręs po 2 „Pfizer“ skiepo dozių.

Čia labai svarbu pabrėžti, kad straipsnyje tiriamas imunitetas be stiprinamosios dozės. Būtent todėl, vos pradėjus plisti Delta atmainai, buvo pradėta skiepyti 3 vakcinos doze. „Nature“ sausio mėn. publikuoto tyrimo „Effectiveness of COVID-19 booster vaccines against COVID-19-related symptoms, hospitalization and death in England“ rezultatai rodo, kad stiprinančioji dozė itin veiksmingai apsaugo nuo sunkios ligos, hospitalizacijos ir mirties atvejų.

Taip pat – skiepytis rekomenduojama ne todėl, kad norima „sumenkinti“ natūralų imunitetą. COVID-19 yra klastinga liga, galinti ilgam ar net visam gyvenimui sutrikdyti net jaunų žmonių sveikatą. Nors skiepai neapsaugo 100 proc., tačiau jie sumažina tikimybę sirgti sunkiai ar mirti.

Autorius gojauskelias.lt publikacijoje teigia, kad „Daugelis kitų tyrimų jau parodė, kad skiepijimas neturi įtakos ligos progresavimui. Vakcina taip pat neapsaugo nuo Long Covid ar pan.“ – tačiau tam nepateikia jokių įrodymų ir šaltinių, todėl šį teiginį reikėtų vertinti itin kritiškai. Kalbant apie vakcinas, itin svarbus tikslumas ir įrodymais grįsti sprendimai. O įrodymų autorius nepateikė.

Publikacijoje išsakoma mintis, kad nuo COVID-19 apsaugo gyvenimo būdas ir vitaminas D – taip pat neatitinka mokslo duomenų. Visų pirma, neaišku, ką autorius turi mintyje „gyvenimo būdas“ – kol kas mokslinėje literatūroje nėra aprašyta atvejų, kai nuo ligos apsaugojo konkretus gyvenimo būdas. Išskyrus, kai vengiama kontaktų, laikomasi griežtos higienos, subalansuotos mitybos ir poilsio režimo – bet ir tai sumažina riziką užsikrėsti, o ne apsaugo 100 proc. Mokslininkai pastebėjo, kad vitamino D trūkumas gali sąlygoti sunkesnę COVID-19 ligos eigą, ir padidinti tikimybę užsikrėsti – tam vis dar renkami duomenys. Vitaminas D rekomenduojamas ir susirgus, tačiau tam pagrįsti įrodymų kol kas yra labai mažai. Todėl teigti, kad užkirsti kelią ligom galima vitaminu D – nepagrįstas teiginys.

Taigi, remiantis surašytais paaiškinimais ir faktais, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad gojauskelias.lt pateikta klaidinanti, ir moksliškai nepagrįsta informacija.