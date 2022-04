Esą lietuviai veržiasi patekti į Baltarusiją: tokio melo dar negirdėjome

„Neik, kitaip būsi užverbuotas: Lietuvos valdžia desperatiškai stengiasi, kad jų piliečiai nevažinėtų į Baltarusiją pirkti pigaus maisto ir degalų“, – skelbia portale „20min“ publikuoto Rafal Kowalski straipsnio antraštė. Ji klaidinga keliais aspektais.

Melas: lietuviai veržiasi į Baltarusiją

„Dėl nuolat brangstančių maisto produktų ir degalų pasienio su Baltarusija teritorijose gyvenantys lietuviai vis dažniau ima apsipirkti į kaimyninę šalį. Baltarusijos pasienio agentūros duomenimis, per pastarąją savaitę užsienio piliečių, atvykstančių į šalį iš kaimyninių ES valstybių, srautas išaugo 30 proc. Be to, dauguma jų yra Lietuvos ir Latvijos piliečiai“, – rašoma straipsnyje.

Iš tiesų dėl maisto ir degalų kainų skirtumo kai kurie lietuviai važiuoja apsipirkti į Lenkiją – mums draugišką šalį. Tokių duomenų, kad atvykstantis srautas išaugo šitaip stipriai, ir kad dauguma atvykėlių – Lietuvos piliečiai, nėra. Priešingai, Lietuvoje vis dar galioja rekomendacija dėl savo saugumo nevykti į Baltarusiją, o pati Baltarusija stengiasi pritraukti žmones ir mėnesiui panaikino vizų atvykstant Lietuvos ir Latvijos piliečiams reikalavimą.

Melas: norima, kad ten neapsipirktų

Straipsnyje duodama suprasti, kad Lietuvos valdžia taip bijo, kad tautiečiai apsipirks pigiau, jog stengiasi bet kokia kaina juos sulaikyti. Neva, gąsdinimui pasitelkia priemonę – sakyti, kad nuvykę ten bus užverbuoti. Tai yra melas.

Į Baltarusiją rekomenduojama nevykti dėl joje tvyrančių karinių grėsmių, Lukašenkos (Baltarusijos diktatoriaus) prielankumo Putinui ir pačios Baltarusijos pradėto hibridinio karo su Lietuva.