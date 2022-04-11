Ложь: избиение девушки бандитами в России пытались выдать за конфликт украинских военных с русскоговорящей

В социальных сетях появился видеоролик, в котором мужчины жестоко избивают девушку и заставляют ее испачкать зеленкой свое лицо. Некоторые пользователи интернета утверждают, что это украинские военнослужащие избивают русскоговорящую девушку. Мы выяснили, что на самом деле на видео члены преступной группировки в России избивают девушку-наркокурьера, по всей видимости, где-то в Красноярске.

Тезисы видео: видео представляет собой 4.48 минутный фрагмент записи, во время которой неизвестные жестоко избивают ногами, камнями, кулаками молодую женщину, после чего поджигают ей волосы и пачкают зеленкой лицо.

Комментарий Delfi.ru: нам удалось выяснить, что видеозапись избиения и пыток девушки появилась первоначально в одном из каналов мессенджера Телеграмм. Девушку избивают не украинские военнослужащие, а "спортики"- коллекторы, которых нанимают продавцы наркотиков для того, чтобы наказать тех, кто их кинул – перепродал товар либо употребил сам. Место действия происходит не в Украине, а в России, скорее всего, в Красноярске. Российские журналисты утверждают, что подобные банды, которые защищают интересы наркосиндикатов, действуют на территории всей Российской Федерации. В первой половине февраля нынешнего года российской полиции удалось задержать одного из лидеров "спортиков".

О жестоких методах деятельности "спортиков" можно прочитать здесь и здесь. Вид наказания для проворовавшихся наркоторговцев обычно стандартный: избить человека до полусмерти, поджечь квартиру, и физическое либо психическое насилие в зависимости от выбора заказчика.

Вердикт: за жестоким избиением девушки стоят члены российской банды “спортиков”, а не украинские военнослужащие. Наш вердикт – манипуляция и ложь.