Dalindamiesi žinute apie Europos šalyse išaugusią smėlio dulkių koncentraciją ir dėl jos oranžine bei raudona spalvomis nusidažiusį dangų socialinių tinklų vartotojai teiginį iliustravo fotografijomis ir vaizdo įrašais, tačiau dauguma jų visiškai neatitinka minėtos temos.

Pavyzdžiui, pirmoji pateikta nuotrauka iš tiesų buvo padaryta 2017 m. Asmuo, „Twitter“ tinkle pasivadinęs „Filosofizer“ pseudonimu fotografiją pristatė kaip savo, teigdamas, kad jam tiesiog labai pasisekė pačiupti telefoną tinkamu laiku ir tinkamoje šviesoje. Nuotraukoje matomas Londono peizažas.

#redsun When London gets teleported to Tattoine pic.twitter.com/kGuyPjjFfg