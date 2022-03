Platina propagandinio „Sputnik“ vaizdo įrašą apie neva Ukrainos nacių puolamus civilius

„Facebook“ plinta vaizdo įrašas su Rusijos valstybinio kanalo „Sputnik“ siužetu. Jame matyti neva iš Ukrainos pabėgusi šeima, pasakojanti apie neva ukrainiečių šaudomus civilius asmenis. Tačiau istorija ir siužetas nepateikia jokių įrodymų.

Visų pirma, reikėtų pradėti nuo to, kas yra valstybinis kanalas „Sputnik“ (dar kai kur – „Sputnik News“). Remiantis JAV Valstybės departamento sausio mėn. paviešintu reportu „Report: RT and Sputnik’s Role in Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem“, „Sputnik“ yra naudojamas skleisti Kremliaus propagandai. Tai – vienas pagrindinių šaltinių, kurie skleidžia prokremlišką dezinformaciją ir melagienas tarptautiniu mastu.

Be to, anot Clint Watts, buvusio Federalinio tyrimų biuro (Federal Bureau of Investigation, FBI) agento, dabar – Užsienio politikos tyrimų instituto tyrėjo, ilgą laiką analizavusio Rusijos propagandos kanalus, „Sputnik“ kuriamos melagienos dažniausiai plačiau paskleidžiamos botų arba netikrų profilių socialinėse medijose. Nuo pat 2014 m. „Sputnik“ tikslingai kūrė melą apie Ukrainą, pridūria Wilson Center mokslininkė Nina Jankowicz.

Kovo 2 d. Europos Sąjunga uždraudė „Sputnik“ transliacijas visose Bendrijos valstybėse narėse. „Šiandien žengiame svarbų žingsnį prieš Putino manipuliavimo operaciją ir uždarome Rusijos valstybinės žiniasklaidos čiaupą ES“, – buvo sakoma Bendrijos užsienio politikos vadovo Josepo Borrellio pranešime. Didžiosios technologijų bendrovės, kaip „Google“ ar „Facebook“, taip pat draudžia šių kanalų reklamą, riboja parodymus paieškose, blokuoja paskyras.

Todėl „Sputnik“ nėra laikomas patikimu naujienų šaltiniu – ten dažnai plinta melaginga, Kremliui palanki dezinformacija.

Aprašomajame vaizdo siužete matyti trys asmenys – vyras, moteris ir jauno amžiaus mergaitė. Vyras „Sputnik“ pasakoja, kad Ukrainos kariai neva šaudė į civilius ir gyvenamuosius rajonus. Istorijai nepateikiama jokių įrodymų, taip pat neaišku, kas yra kalbantieji žmonės – ar jie tikrai atkeliavę iš karinių zonų. Turint minty „Sputnik“ kryptį, tai gali būti tiesiog samdyti asmenys, kalbėti tai, kas palanku Kremliui. Mat ši linija – kad neva Ukrainos nacionalistai šaudo nekaltus civilius – yra tai, ką meluoja ir Kremlius.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas, kai paskelbė karą Ukrainai, tikino, kad vykdys „denacifikaciją“. Teiginiai apie nacionalistus ir nacius Ukrainoje yra istoriškai neteisingi. Skaičiuojama, kad naciai gali sudaryti daugiausiai 2 proc. populiacijos, mažiau nei kitose Europos valstybėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra žydas, netekęs artimųjų Antrojo pasaulinio karo metu. Tačiau laimėjo prezidento rinkimus triuškinančia persvara. Vien jau tai įrodo, kad nacionalistai Ukrainoje nėra politiškai įtakingi. Todėl teiginiai apie įsivaizduojamus nacius Ukrainoje taip pat yra nepagrįsti.

Remiantis aukščiau išvardintu paaiškinimu, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad vaizdo siužete pasakojama nepagrįsta istorija, kuri atitinka Kremliaus propagandą, ir kuri transliuojama per vieną pagrindinių Rusijos propagandos šaltinių.