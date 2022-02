Apie skiepų poveikį organizmui kalba vieni iš nepatikimiausių gydytojų – būkite atidūs, išvydę šias pavardes

Kaip apsaugoti savo kraujo kokybę nuo mikrokraujo krešulių ir užblokuoti baltymą „spike“? Tokį klausimą, iš tiesų kalbėdami apie spyglio baltymą, kelia „Paranormal“ portalo autoriai. Jų skleidžiamais gąsdinimais tikėti nereikėtų.

Melas: spyglio baltymas skiepuose žudo

„Pats „Spike“ baltymas sukėlė krešėjimą arba kraujo krešėjimą. Ir unikalią krešėjimo rūšį. Jis sukėlė raudonųjų kraujo kūnelių sulipimą. Kartu sulipo ir trombocitai“, – rašoma straipsnyje. Žodis „spike“ čia naudojamas nusakyti „spygliui“ – spyglio baltymas.

Visų pirma, svarbu yra tai, kad nė vienos Europos Sąjungoje (ES) patvirtintos naudoti vakcinos sudėtyje nėra SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymo. Vakcina tik išmoko žmogaus kūną pasigaminti nedidelį kiekį viruso spyglio baltymo tam, kad imuninė sistema sureaguotų į svetimkūnį ir pradėtų antikūnų gamybą. Iš tiesų mRNR vakcinose yra genetinės viruso informacijos, kurią gavusios žmogaus ląstelės geba pagaminti tik virusui SARS-CoV-2 būdingą jo paviršiaus spyglio baltymą. Jį pagaminus, vakcinos medžiaga žmogaus organizme yra sunaikinama, o imuninė sistema, atpažinusi svetimą baltymą pradeda gaminti antikūnus.

Po vakcinacijos, į žmogaus organizmą patekus SARS-CoV-2 virusui imuninė sistema atpažįsta jo paviršiaus baltymą, aktyvuojamas imuninis atsakas ir virusas yra sunaikinamas. Be to, nors po vakcinacijos kurį laiką žmogaus kūne dar galima aptikti spyglio baltymų, maždaug per dvi savaites visi jie suardomi, mat vakcinos sukurtos taip, kad organizmo pagamintas viruso spyglio baltymas nesugebėtų visiškai prisijungti prie ląstelių ir sukurti daugiau infekcinių dalelių.

Dr. Shafran paaiškino: „MRNR vakcinos sukelia imuninį atsaką antikūnų, nukreiptų būtent į SARS-CoV-2 viruso smaigalio baltymą, kuris stipriai apsaugo nuo infekcijos, pavidalu. Kai šie antikūnai susiformuoja, kelio atgal nėra; imuninė sistema yra paruošta kovoti su COVID visada ir amžinai. Žinome, kad šie antikūnai cirkuliuoja mažiausiai 6–12 mėnesių, o imunitetas taip pat gali būti ilgesnis, net ir sumažėjus „matomų“ antikūnų skaičiui.“

Cituojami mokslininkai – atleisti ir vertinami komisijų

Straipsnyje cituojamas profesorius Peteris McCullough. Būtent jis perspėja apie menamą spyglio baltymo pavojų ir ragina šalinti jį iš organizmo. Už savo melagingus teiginius apie COVID-19, pasakytus vis dar prisidengiant pareigomis buvusioje darbovietėje, medikas buvo paduotas į teismą. Jo pavardę užsienio portalų antraštėse dažnai lydi melagienų išaiškinimas, pvz.: „JAV kardiologas pateikia klaidingus teiginius apie vakcinaciją nuo COVID-19“. Paskaitoje jo išsakyti teiginiai taip pat paneigti viename didžiausių faktų tikrinimo svetainių „AFP“. Profesorių gaubia melagingo, buvusios darbovietės pavadinimu manipuliuojančio ir prieštaringai vertinamo mediko reputacija.

Taip pat cituojamas daktaras Charlesas Hoffe'as. Jis buvo vienas iš tų medikų, kurie liepė pacientams pirkti veterinarinį ivermektiną – kuris, įrodyta, koronaviruso negydo. Šis pediatras stos prieš Gydytojų ir chirurgų kolegija B.C. drausmės komisiją dėl „klaidinančių, neteisingų ar kurstančių teiginių apie COVID-19“.