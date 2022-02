Klaidina dėl kaukių, skiepų ir COVID-19 poveikio vaikams

Laisvaslaikrastis.lt pasirodė publikacijos iš vokiečių kalbos vertimas, kurioje aptariamas kaukių, skiepų ir COVID-19 infekcijos poveikis vaikams. Tačiau dalis išsakytų teiginių šiuo metu dar nėra įrodyti mokslo.

Štai kokius teiginius reikėtų patikslinti.

Klaidinantis teiginys: „SARS-CoV-2 virusas ir COVID-19 neturi jokio reikšmingo poveikio vaikams ir paaugliams.“

Tiesa, kad vaikai ir kūdikiai COVID-19 serga lengviau nei suaugę, ir dažniausiai sunkiau serga gretutinių ligų turintys vaikai. Retai, tačiau vaikams gali išsivystyti rimta plaučių infekcija ar net mirtis. Amerikos Pediatrijos Akademijos (American Academy of Pediatrics) duomenys rodo, kad, pradėjus plisti omikron, vaikų susirgimų skaičius JAV išlieka aukštas.

Be to, neramina ir liekamieji reiškiniai. Pavyzdžiui, preliminarūs duomenys rodo, kad šešis kartus didesnė tikimybė, jog paaugliai vaikinai gali susirgti miokarditu po COVID-19 infekcijos, nei po vakcinos.

Taip pat, JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (Disease Control and Prevention, CDC) išpublikavo ataskaitą, kurios duomenys rodo, jog po COVID-19 infekcijos vaikams susirgti diabetu tikimybė padidėja net 2,5 karto. Tiesa, šiai ataskaitai dar reikia daugiau duomenų, kad būtų galima tvirtai įrodyti jame išsakomus teiginius.

Taigi duomenų vis daugėja, nors vaikams ir kūdikiams COVID-19 sunkiai susirgti ir numirti šansai yra mažesni, pediatrai vis vien rekomenduoja nerizikuoti – skiepyti vaikus ir laikytis kitų saugumo reikalavimų. Todėl teigti, kad SARS-CoV-2 virusas neturi reikšmingo poveikio vaikams ir paaugliams, dar per anksti ir gali klaidinti.

Klaidinantis teiginys: kaukių dėvėjimas kenkia fizinei, ir psichinei sveikatai

Vaikai ir kaukių dėvėjimas yra viena aršiausių diskusijų visame pasaulyje. Tėvai baiminasi, kad kaukės trukdo vaikams kvėpuoti, ar gali sukelti psichologinių sunkumų. „National Geographic“ kalbinti pediatrai tvirtina, kad toks tėvų nerimas suprantamas, tačiau bijoti nederėtų. Kol kas duomenys suponuoja, kad kaukės ne tik nekenkia vaikams, bet ir turi privalumų.

Teigiama, kad kaukės padeda sustabdyti COVID-19 ir kitų ligų plitimą, taip pat padeda išlaikyti kontaktinį mokymąsi – kas yra itin svarbu vaikų vystymuisi. Kol kas nėra jokių duomenų, kad kaukės trukdo kvėpuoti – 10 tyrimų analizės „The impact of face masks on children—A mini review“ autoriai nerado jokių nuokrypių nuo normos ribų. Ekspertai analizuoja ir tai, ar kaukės kenkia vaikų kalbos suvokimui ir vystymuisi – tačiau duomenys irgi kol kas nerado jokios žalos. Tiesa, yra preliminarių duomenų, kad kaukės apsunkina emocijų suvokimą, tačiau pediatrai dar nelinkę panikuoti, nes aiškiems įrodymams trūksta duomenų. Ankstyvose pandemijos stadijose, kai pasaulyje buvo nutrauktas kontaktinis mokymasis, buvo pastebėta pablogėjusi vaikų psichinė sveikata. Pradėjus kontaktinį mokymąsi, pasitelkus kaukių dėvėjimą ir kitas apsaugos priemones, mokyklas uždaryti reikėjo daug rečiau, vaikai galėjo socializuotis.

Todėl kol kas dėl kaukių dėvėjimo pastebima daugiau pliusų nei minusų. Žinoma, daugėjant duomenų, analizių bus daugiau. Bet kuriuo atveju, šiuo metu teiginys, kad kaukės kenkia vaikams, yra nepagrįstas.

Klaidinantis teiginys: „pranešta apie 1228 įtariamus atvejus, kad paskiepytiems 12–17 metų vaikams atsirado „bent viena reakcija į skiepą“. Iš jų 58 atvejais nepilnamečiams iškart po skiepijimo atsirado miokarditas (širdies raumens uždegimas) arba perikarditas (perikardo uždegimas).“

Tiesa, kad ir vaikams po skiepo pasireiškia nepageidaujami poveikiai. Dažniausiai tai yra skausmas dūrio vietoje, nuovargis, pakilusi temperatūra, raumenų ar galvos skausmai, kurie praeina per 48 val. Retais atvejais pasitaiko ir rimtesnių poveikių – kaip teiginyje minimas miokarditas, tačiau dažniausiai jis nesunkiai pagydomas. Be to, kaip ir rašėme aukščiau, persirgus miokarditu susirgti tikimybė yra 6 kartus didesnė nei po skiepo. Taip pat, visi registruojami šalutinių efektų atvejai turi būti atskirai ištirti, kad būtų galima nustatyti, ar būtent vakcinos juos ir sukėlė.

Taigi, remiantis aukščiau aprašytais paaiškinimais, galima teigti, kad laisvaslaikrastis.lt pateikiama informacija, kuri gali klaidinti.