Vokiečių teisininkas ir vėl skleidžia melagienas

Laisvaslaikrastis.lt pasirodė publikacija, kurioje teisininkas Reiner Fuellmich skleidžia melagingą informaciją.

Štai, keli pavyzdžiai, kokius melagingus teiginius išsakė R. Fuellmich.

Melagingas teiginys: nėra jokios „Corona“ pandemijos, o tik PGR testų plandemija

R. Fuellmich tikina, kad pandemija buvo sugalvota, PGR testai negali nieko pasakyti apie infekcijas. Visų pirma, sąmokslo teorija, kad pandemija sugalvota, norint sukurti „Naująją pasaulio tvarką“ ėmė plisti beveik iškart, kai prasidėjo pandemija. Tačiau mokslininkai apie galimą naujojo koronaviruso protrūkį bandė įspėti kelis dešimtmečius.

Štai, 2007 m. tyrime „Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection“ rašoma: kadangi šikšnosparniai yra natūralūs koronavirusų šaltiniai, tik laiko klausimas, kada vienas jų išsivers ir sukels pandemiją. Darbą atlikę mokslininkai tai vadina „tiksinčia laiko bomba“. O ir koronavirusai nėra naujiena mokslui – pirmasis žmogaus užsikrėtimas šiuo virusu fiksuojamas dar septintajame dešimtmetyje. Manoma, kad koronavirusai cirkuliuoja jau šimtus, o gal net tūkstančius metų.

Būtent todėl, kai Kinija buvo pranešta apie augančius nepažįstamą pneumoniją sukeliančio viruso užsikrėtimus, gana greitai buvo nustatyta, kad ligą sukelia būtent iš koronavirusų kilęs virusas. Todėl teiginiai, kad pandemija sugalvota, kai fiksuoti 413 mln. užsikrėtimų, yra niekuo nepagrįsta.

Taip pat, diagnostikai naudoti PGR testai, atliekami profesionaliai, yra laikomi tiksliausiu infekcijos nustatymo metodu. Žinoma, gali būti, kad jie parodys klaidingą teigiamą rezultatą, tačiau to šansai labai maži. Taigi tvirtinti, kad PGR testai negali nustatyti infekcijos taip pat nepagrįsta jokiais įrodymais.

Melagingas teiginys: COVID-19 galima gydyti vitaminais, cinku, ivermektinu, hidroksichloricinu

Cinkas ir vitaminai (dažniausiai, C ir D) buvo skiriami COVID ligoniams nuo pat pandemijos pradžios. Norint sužinoti jų efektyvumą, buvo atlikti ir keli tyrimai, tačiau rezultatai neįrodė nenuginčijamo teigiamo poveikio.

Pavyzdžiui, tyrimo „Effect of a Single High Dose of Vitamin D3 on Hospital Length of Stay in Patients With Moderate to Severe COVID-19: A Randomized Clinical Trial“ autoriai teigia, kad nebuvo pastebėtas joks teigiamas vitamino D efektas, gydant infekciją. Panašūs rezultatai buvo ir dėl cinko ar vitamino C – jų poveikis nepadėjo nei sutrumpinti ligos trukmės, nei pagerino simptomus. Žinoma, tikriausiai bus atlikta daugiau tyrimų, tačiau kol kas teigti, kad COVID-19 galima išgydyti vitaminais ar cinku yra neįrodyti.

Veterinarinio vaisto, dažniausiai naudojamo parazitinėms arklių kirmėlėms gydyti, ivermektino, poveikis neįrodytas. JAV Vaistų ir maisto administracija (angl.: Food and Drug Administration) dar gruodžio mėn. įspėjo nevartoti ne jiems skirto preparato, nes didelės (arkliams skirtos) dozės žmonėms gali būti pavojingos. Kadangi vaistų poveikis neįrodytas, jais gydyti griežtai nerekomenduojama. Tokia pati situacija ir dėl hidroksichloricino. Dar 2021 m. vasarį mėn. paskelbta, kad šis preparatas neparodė jokio poveikio, gydant COVID-19. Tačiau tiek JAV, tiek Europoje naudojami vaistai, kurių efektyvumas yra įrodytas. Štai, „Ronapreve“ naudojimui Europos vaistų agentūra (EVA) leidimą davė dar 2021 m. lapkričio mėn.

Todėl melaginga teigti, kad gydymas nuo COVID-19 yra slepiamas. Kai tik pasirodo efektą turintys vaistai, jie pradedami vartoti visame pasaulyje. „Ronapreve“ yra tik vienas pavyzdys.

Melagingas teiginys: skiepai yra pavojingi

Rašant šį straipsnį, pasaulyje jau pilnai paskiepyta virš 4 mlrd. žmonių. Praėjus metams nuo skiepijimo pradžios, atlikus klinikinius tyrimus su tūkstančiais žmonių, ir paskiepijus kelis milijardus, nustatyta, kad skiepai yra saugūs ir efektyvūs, ir yra puiki apsauga nuo sunkios ligos formos ar mirties. Žinoma, kaip ir viskas medicinoje, jie sukelia nepageidaujamus šalutinius poveikius, tačiau dažniausiu atveju jie yra trumpalaikiai ir nerimti. Pavyzdžiui, nustatyta, kad „Johnson & Johnson“ gali padidinti krešulio susidarymo riziką, todėl ji nerekomenduojama tam tikroms grupėms.

O „Pfizer“ ir „Moderna“ retais atvejais paaugliams berniukams gali sukelti miokarditą – tiesa, ši būklė dažniausiai nėra sunki ir visiškai pagydoma, o susirgus COVID-19 tos pačios amžiaus grupės berniukams miokardito tikimybė yra šešis kartus didesnė nei po skiepo.

Visa ši informacija yra atvira ir neslepiama, atliekami tyrimai ir analizės, pateikiamos naujos rekomendacijos, atsižvelgiant į naujus duomenis. Gąsdinti ir teigti, kad skiepai pavojingi, o jų efektas slepiamas nuo mūsų, yra visiškai niekuo nepagrįsta. Tokių įrodymų laisvaslaikrastis.lt publikacijoje nepateikia ir R. Fuellmich.

Taigi, remiantis aukščiau išvardintais R. Fuellmich išsakytais melagingais faktais, galima teigti, kad laisvaslaikrastis.lt publikacijoje skleidžiama dezinformacija.