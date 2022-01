„Autoritetingais mokslininkais“ pavadintų žmonių tyrimas pasirodė nieko vertas – neapsigaukite

Skiepai žudo, spyglio baltymas atakuoja mūsų organus, o visi pasiskiepiję rizikuoja mirti dėl autoimuninių susirgimų. Tai – dažniausiai skiepų priešininkų kartojamas naratyvas.

„Bomba: Skiepyti žmonės miršta nuo autoimuninių atakų prieš savo organus“, – pranešama portalo „Paranormal“ antraštėje. Paanalizuokime, kodėl ir antraštė, ir visas straipsnis, prasilenkia su tikrove.

Melas: limfocitai žudikai

Tyrimo, cituojamo straipsnyje, autoriai teigia, kad mirusių žmonių organai (dėl skiepų) buvo „užpulti ir sunaikinti limfocitų“.

Limfocitai – leukocitų rūšis. Vieno tipo limfocitai užpuola ir sunaikina virusais užsikrėtusias ląsteles. Kito tipo limfocitai gamina antikūnus. Taigi, kalbant labai supaprastintai – dėl jų veikia mūsų imunitetas. Tik tam tikrais atvejais, esant retoms autoimuninėms ligoms ar kraujo vėžiui, suaktyvinta imuninė sistema ima atakuoti sveikus organus. Skiepų atveju imunitetas išmokomas atpažinti konkrečiai COVID-19 virusą ir kovoja būtent prieš jį.

Taip pat minima, kad tyrime buvo įrodyta, jog 93 proc. tirtų mirusiųjų mirė būtent nuo skiepų. Visų pirma, tyrimas net negali būti laikomas galiojančiu ar patikimu, dėl savo neįprastai mažos imties. 15 žmonių – netinkama imtis sveikatos ar mirties priežasčių dėsningumo tyrimams. Visų antra, tame pačiame straipsnyje rašoma, kad tyrimo organizatoriai nepublikavo išvadų jokiame moksliniame recenzuotame žurnale. Taigi, tyrimas nė nepateiktas mokslininkų bendruomenei.

Melas: dygliuotojo baltymo mRNA sukelia autoimuninius gyvybiškai svarbių organų pažeidimus

Iš tiesų nė vienos Europos Sąjungoje (ES) patvirtintos naudoti vakcinos sudėtyje nėra SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymo. Vakcina tik išmoko žmogaus kūną pasigaminti nedidelį kiekį viruso spyglio baltymo tam, kad imuninė sistema sureaguotų į svetimkūnį ir pradėtų antikūnų gamybą. mRNR vakcinose yra genetinės viruso informacijos, kurią gavusios žmogaus ląstelės geba pagaminti tik virusui SARS-CoV-2 būdingą jo paviršiaus spyglio baltymą.

Jį pagaminus, vakcinos medžiaga žmogaus organizme yra sunaikinama, o imuninė sistema, atpažinusi svetimą baltymą pradeda gaminti antikūnus. Po vakcinacijos, į žmogaus organizmą patekus SARS-CoV-2 virusui imuninė sistema atpažįsta jo paviršiaus baltymą, aktyvuojamas imuninis atsakas ir virusas yra sunaikinamas. Be to, nors po vakcinacijos kurį laiką žmogaus kūne dar galima aptikti spyglio baltymų, maždaug per dvi savaites visi jie suardomi.

Šaltiniai: nepatikimi

Teigiama, kad originalią šio straipsnio versiją paskelbė „du autoritetingi Vokietijos mokslininkai“. Iš tiesų tai ne kartą į faktų tikrintojų akiratį pakliuvęs vienas iš nepatvirtintojo tyrimo autorių – patologas Arne'as Burkhardtas. Antrasis mokslininkas – Sucharitas Bhakdis, buvęs universiteto profesorius ir mikrobiologas. Universitetas atsiskyrė nuo jo prasidėjus koronaviruso pandemijai, mat mikrobiologas skatino vartoti nepatvirtintus vaistus ir nesiskiepyti. Netrukus po to su juo ryšius nutraukė ir darbų leidykla – profesoriui nusprendus viešumoje pasidalinti antisemitiniais komentarais.