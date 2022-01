Fantazija be ribų: tvirtina aptikę įrodymų, kad Lietuvos vyriausybę valdo JAV

Socialiniuose tinkluose išplatintas vaizdo įrašas, kurio autorius savo sekėjus mėgina įtikinti, esą Lietuvos Respublikos vyriausybė priklauso Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir yra kontroliuojama „QAnon“ sąmokslo teorijos palaikytojų dažnai minimos giluminės vyriausybės (ang. „deep state“). Šios fantazijos grindžiamos vieno amerikiečių portalo atvaizdu.

„Facebook“ socialiniame tinkle vartotojai dalinasi kelių minučių trukmės vaizdo įrašu, iškirptu iš „Varlino QdraLT laidos“. Varlinas – itin produktyviai internetinėje erdvėje dezinformaciją skleidžiantis personažas, žinomas dėl „QAnon“ sąmokslo teorijos idėjų skleidimo. „QAnon“ sekėjai tiki, kad JAV valdo vadinamoji giluminė vyriausybė, kurią sudaro įtakingas pedofilų klanas, o vienintelis tautos išgelbėtojas yra buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Šios teorijos užuomazgų galima aptikti ir minėtame vaizdo įraše. Jame analizuojama „Dun & Bradstreet“ internetinėje svetainėje pateikta informacija. „Dun & Bradstreet Corporation“ – tai amerikiečių įmonė, teikianti komercinius duomenis bei analizes verslui. Vaizdo įrašo kūrėjo dėmesį patraukė svetainės įrašas apie Lietuvos Respublikos vyriausybę.

Vaizdo įraše pateikiama melaginga informacija Foto: Ekrano nuotr.

Atsidarius šį įrašą nurodoma oficiali Lietuvos Respublikos vyriausybės internetinė svetainė, taip pat tokie duomenys, kaip adresas, esantis JAV, Vašingtone, pagrindinis kontaktinis asmuo – Kornelija Jurgaitienė, darbuotojų skaičius (nurodoma, kad jų yra 10) ir t.t.

Tokios informacijos pakako, kad įrašo autorius prieitų išvados, jog Lietuvos vyriausybė yra JAV giluminės vyriausybės kontroliuojama marionetė, mat jos būstinės adresas yra JAV sostinėje, be to, įrašas patalpintas amerikiečių įmonės sąrašuose.

Tačiau, įsigilinus į interneto svetainėje pateikiamą turinį ir patikrinus nurodytą fizinį įmonės adresą nesunku suprasti, kad čia kalbama apie Lietuvos Respublikos ambasadą JAV.

Visų pirma, jau po užrašu „Government of Republic of Lithuania“ nurodoma, jog tai yra „branch“. Išvertus iš anglų kalbos šis žodis reiškia padalinį. Tai paaiškina ir apraše esantį anglišką įrašą „There are 28 companies in the Government of Republic of Lithuania corporate family“, reiškiantį, jog Lietuvos Respublikos vardu iš viso veikia 28 atstovybės.

Svetainėje nurodoma, kad kalbama apie padalinį, įrašytas adresas atitinka Lietuvos ambasados JAV adresą Foto: Ekrano nuotr.

Nurodytas adresas Vašingtone yra Lietuvos Respublikos ambasados JAV fizinis adresas. Darbuotojų skaičius – ambasadoje šiuo metu dirbančių žmonių skaičius, o kontaktinis asmuo – Kornelija Jurgaitienė – yra lietuvių diplomatė, Nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė.

Išvados

Socialiniuose tinkluose išplatintas vaizdo įrašas, kuriame tvirtinama, esą Lietuvos vyriausybę valdo JAV, nes toks įrašas rastas „Dun & Bradstreet“ internetinėje svetainėje, yra melaginga. Minėtoje svetainėje nurodoma informacija apie Lietuvos Respublikos ambasadą, veikiančią Vašingtone, JAV, tai yra aiškiai įvardinama pačiame įraše anglų kalba.