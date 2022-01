Radikalus, sektos bruožų turintis judėjimas kursto pandemijos skeptikų aistras. Ne, oficialių policijos pažiūrų jis neatspindi

Lietuviškose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose plinta vaizdo įrašai iš Valensijoje, Ispanijoje, vykusio protesto prieš skiepų sertifikatus ir pandemijos metu įvestus ribojimus. Komentatoriai tvirtina, esą į mitingo dalyvių pusę stojo ir šalies pareigūnai, tačiau tai – klaidinga informacija.

Tarp skiepų priešininkų sparčiai plintančiuose vaizdo įrašuose matomos protesto prieš skiepų sertifikatus ir pandeminius suvaržymus akimirkos. Ant pakylos užsilipusi kalbėtoja į mikrofoną beria ispaniškus žodžius. Ant jos šviesą atspindinčios liemenės nugaros matyti užrašas „Policías por la Libertad“.

Vaizdo įrašai dalinamasi kartu su pažodiniu vertimu, apibūdinančiu, apie ką kalba kalbėtoja:

„ISPANIJA POLICIJOS PAREIGŪNAI VALENCIJOJE: "MES SU ŽMONĖMIS, NE SU KORUMPUOTAIS POLITIKAIS. MES KONTAKTE SU PORTUGALIJA, ITALIJA, PRANCŪZIJA, AUSTRIJA, ŠVEICARIJA, ŠVEDIJA, VOKIETIJA IR OLANDIJA, SIEKIAME SUJUNGTI VISĄ EUROPOS POLICIJĄ! ŠALIN SVEIKATOS PASUS!"“, – tokiomis ir panašiomis žinutėmis iliustruotos protesto akimirkos.

Tai – klaidinga informacija, mat organizacija „Policías por la Libertad“ neatspinti oficialaus Ispanijos teisėsaugos struktūrų požiūrio, o vietos žiniasklaidoje dar ir gausu pranešimų, kuriuose organizacija siejama su sektoms būdingomis veiklomis.

Kokią rolę užėmė policijos pareigūnai protesto Valensijoje metu?

Protestuotojai prieš skiepų sertifikatų taikymą į Valensijos gatves išėjo gruodžio 26 d. Kaip pranešė vietos žiniasklaida, renginį stebėjo policijos pareigūnai ir, nors į protestą nesikišo, siekiant išvengti agresijos, fiksavo protesto metu matomus pažeidimus. Dauguma protesto dalyvių nedėvėjo kaukių ir nepaisė saugaus atstumo reikalavimo. Žiniasklaidoje nepasirodė nė vienas pranešimas apie tai, kad pareigūnai būtų stoję protestuotojų pusėn.

Kas yra „Policías por la Libertad“?

Komentatorių tvirtinimus, esą Valensijos policija palaiko mitingo prieš skiepų sertifikatus dalyvius, greičiausiai išprovokavo ant vienos kalbėtojos liemenės matomas užrašas „Policías por la Libertad“ (liet. – „Policija už laisvę“), tačiau šios organizacijos pareiškimai neatspindi oficialių Ispanijos teisėsaugos struktūrų požiūrio.

Organizaciją „Policías por la Libertad“ pandemijos įkarštyje įkūrė vietos policijos pareigūnas Juan Manuel Ramos Mateo, viešai prabilęs apie tai, kad šalį ištikus sveikatos krizei jis sau skirtas užduotis atlieka tik dėl būtinybės, tačiau jo pažiūros yra priešingos. Vyras priešinasi paskirtai užduočiai rūpintis žmonių sveikatos būkle – reikalauti dėvėti kaukes, laikytis saugaus atstumo ar raginti skiepytis. Organizacijos nariai taip pat skeptiškai žiūri tiek į pačią pandemiją, tiek į ją sukėlusį SARS-Cov-2 virusą. Be viso to, „Policías por la Libertad“ įkūrėjas pristato save kaip reiki meistrą ir „kvantinį gydytoją“ – šį terminą ypač pamėgę pseudomokslininkai, mat tokia gydymo praktika mokslo nėra oficialiai pripažįstama.

Žurnalistų kalbintas psichologas Miguel Perlado atkreipė dėmesį, kad ši grupė gali pridaryti daug bėdos, įžvelgė sąsajų su sektomis, mat organizacijos lyderis nevengia save pateikti kaip dvasinį gydytoją ir skatina visuomenės nepaklusnumą. Be to, Juan Manuel Ramos Mateo aktyviai propaguoja kitą 2017 metais įkurtą grupę pavadinimu „Kritinės masės darnos projektas“. Šios grupės sekėjai palaiko pseudoterapeuto ir prieštaringai vertinamo autoriaus Greggo Bradeno dieviškosios matricos teoriją ir jau atkreipė psichologų, konsultuojančių sektų aukas, dėmesį.

Be skepticizmo pandemijai ir SARS-Cov-2 virusui „Policías por la Libertad“ įkūrėjai taip pat yra pasižymėję kaip radikalūs dešinieji.

Tačiau, net jei organizaciją įkūrė policijos pareigūnas, jos narių pasirodymai protestuose ar jų organizavimas nereiškia, kad Ispanijos policija perėjo į „antivakserių“ pusę. Vietos policijos atstovas Carlos Morales ramina, kad organizacijoje radikalų ir neigėjų daugiau, nei realiai policijos pajėgose dirbančių žmonių. Be to, atstovo teigimu, organizacijos skelbiamos pažiūros neturi nieko bendro su policijos institutu ir daugumos policijos pareigūnų požiūrio neatspindi. „Mes kovojome už tai, kad gautume kaukių, dezinfekcinių gelių ir kitų sveikatos priemonių nuo pat pandemijos pradžios tam, kad apsaugotume žmones“, – žurnalistams komentavo C. Morales.

Išvados

Organizacija „Policías por la Libertad“, organizuojanti ir aktyviai dalyvaujanti prieš skiepus ir pandemiją nutaikytuose protestuose Ispanijoje neatspindi oficialaus teisėsaugos struktūrų požiūrio, todėl klaidinga tvirtinti, kad protesto metu policininkai stojo į protestuotojų pusę. Policijos pareigūnai protesto metu atliko savo darbą – minioje darė nuotraukas ir fiksavo taisyklių pažeidimus, mat dauguma protestuojančių nedėvėjo kaukių ir nesilaikė būtinų atstumų.