Skelbia melą, kad mirštama nuo pačių vakcinų – štai akivaizdūs įrodymai, kad yra priešingai

Kai skaičiuojamos mirtys nuo koronaviruso, kai kurie melagienų skleidėjai ima grasinti neva tai – mirtys nuo pačių vakcinų. Pakanka perskaityti vakcinų sudėtis ir pasaulinius statistikos duomenis, kad būtų aišku, jog tai – ne tiesa.

„CDC ką tik įspėjo, kad iki Kalėdų KIEKVIENĄ SAVAITĘ mirs 15 000 amerikiečių, tačiau iš tikrųjų vis greičiau miršta nuo vakcinų“, – skelbiama portalo „Paranormal“ antraštėje. Straipsnyje teigiama, kad „vakcinacija ir yra pandemija“.

Melas: vakcinos yra tas pats, kas COVID-19

„Kai žmonėms sušvirkščiamos vakcinos, jie „gauna“ kovidą. Kai jie miršta, sakoma, kad jie mirė nuo kovido, o ne nuo vakcinos“, – teigiama straipsnyje.

COVID-19 vakcinos yra medicininiai preparatai, kurie padeda žmogaus organizmui sukurti imuninį atsaką prieš naująjį SARS-CoV-2 virusą ir tokiu būdu apsisaugoti nuo jo sukeliamos COVID-19 ligos. Skirtingų rūšių vakcinos veikia skirtingai, tačiau visų veikimo principas yra sukelti imuninį atsaką, padedant organizmui pasigaminti atminties imuninių ląstelių – T, B limfocitų ir apsauginių antikūnų.

Įprastai, kad pasigamintų pakankamas kiekis atminties ląstelių, antikūnų ir būtų užtikrinama apsauga nuo COVID-19 infekcijos, po vakcinacijos turi praeiti kelios savaitės. Jeigu paskiepytas asmuo vėliau užsikrečia SARS-CoV-2 virusu, jo imuninė sistema geba atpažinti ir įveikti virusą taip apsaugodama nuo susirgimo COVID-19 infekcija. Kauno klinikų informaciniame puslapyje pabrėžiama, kad kaip ir visi vaistai, po sukūrimo vakcinų kokybė, saugumas ir efektyvumas yra tiriami laboratorijose, vėliau atliekami kelių etapų klinikiniai tyrimai. Tik sėkmingai praėjus visus vakcinų kūrimo etapus, vakcinos išvysta dienos šviesą.

Vakcinose nėra tikrojo COVID-19 viruso ir gaudamas vakciną tu nesi užkrečiamas pačiu virusu – organizmas tik išmokomas jį atpažinti.

Melas: spyglių baltymai vakcinose pažeidžia organus

Nė vienos Europos Sąjungoje (ES) patvirtintos naudoti vakcinos sudėtyje nėra SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymo. Vakcina tik išmoko žmogaus kūną pasigaminti nedidelį kiekį viruso spyglio baltymo tam, kad imuninė sistema sureaguotų į svetimkūnį ir pradėtų antikūnų gamybą. Iš tiesų mRNR vakcinose yra genetinės viruso informacijos, kurią gavusios žmogaus ląstelės geba pagaminti tik virusui SARS-CoV-2 būdingą jo paviršiaus spyglio baltymą.

Jį pagaminus, vakcinos medžiaga žmogaus organizme yra sunaikinama, o imuninė sistema, atpažinusi svetimą baltymą pradeda gaminti antikūnus. Po vakcinacijos, į žmogaus organizmą patekus SARS-CoV-2 virusui imuninė sistema atpažįsta jo paviršiaus baltymą, aktyvuojamas imuninis atsakas ir virusas yra sunaikinamas. Be to, nors po vakcinacijos kurį laiką žmogaus kūne dar galima aptikti spyglio baltymų, maždaug per dvi savaites visi jie suardomi, mat vakcinos sukurtos taip, kad organizmo pagamintas viruso spyglio baltymas nesugebėtų visiškai prisijungti prie ląstelių ir sukurti daugiau infekcinių dalelių.

Melas: mirštama daugiausia nuo vakcinų

Straipsnyje teigiama, kad mirštama daugiausia nuo vakcinų ir daugiausiai mirusiųjų buvo pilnai pasiskiepiję. Tai – visiškas melas.

Pagal pasaulinės statistikos duomenis, mirtingumas pilnai pasiskiepijusių žmonių tarpe siekia 10 proc. Medikų teigimu, dažniausiai tai atvejai, kuomet asmuo dar serga ir gretutinėmis ligomis arba yra vyresnio amžiaus. Taigi, akivaizdu, kad vakcinavimas smarkiai sumažina galimybę mirti nuo COVID-19.