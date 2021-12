Ne, šis italų vaistininko vaizdo įrašas neįrodo, kad pasiskiepiję kur kas dažniau serga COVID-19

Socialiniuose tinkluose dalinamasi daugiau nei minutės trukmės vaizdo įrašu italų kalba, kuriame vaizduojamas COVID-19 testo rezultatus skaičiuojantis vaistininkas. Iš dėžutės imdamas testus jis pasako, keliomis vakcinos dozėmis asmuo buvo paskiepytas ir koks jo COVID-19 testo rezultatas. Įrašo gale parodoma, esą tik trijų nepasiskiepijusių žmonių COVID-19 testai buvo teigiami, kai, tuo tarpu, pasiskiepijusių žmonių teigiamų testų kiekis nepalyginamai didesnis. Įrašu akimirksniu susidomėjo prieš skiepus nusistatę asmenys, tikindami įrašas įrodo, kad testavimo punkte absoliuti dauguma teigiamų COVID-19 atvejų buvo tarp visiškai pasiskiepijusių asmenų. Iš tiesų, šis įrašas neturi jokios statistinės reikšmės.

Tas pats vaizdo įrašas, kuriame matomas COVID-19 testų rezultatus skaičiuojantis vaistininkas, plačiai paplito ir socialiniuose tinkluose italų kalba. Ten pateikiama daugiau informacijos apie tai, kad matoma įraše – nurodomas vaistininko vardas Giovanni Bergamini ir miestas, kuriame buvo nufilmuotas įrašas – Viaredžo miestas, esantis Toskanos regione, Italijoje.

Šiuo įrašu netruko pasinaudoti prieš skiepus nusistatę asmenys, įsitikinę, kad įrašas įrodo, jog COVID-19 kelis kartus dažniau plinta tarp pasiskiepijusių asmenų, nei tarp neskiepytų.

Tačiau tiesa ta, kad šis įrašas neturi jokios statistinės reikšmės – jame nenurodoma, kiek žmonių apskritai atliko COVID-19 testą, nei kur ar kokiomis sąlygomis jis buvo atliktas. Taip pat tik iš įrašo negalima pasakyti, ar parodomi visi turimi testai, ar dalis jų yra nuslėpta. Galiausiai, nežinome per kokį laiką buvo surinkti visi testo rezultatai, kokioje teritorijoje, koks pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų procentas toje vietoje, kur buvo testuojami žmonės. Nežinant visos šios informacijos vaizdo įraše pateikiama informacija tampa beverte, ji nieko neįrodo.

Kas yra vaizdo įraše matomas vyras?

Vaizdo įraše matomas asmuo iš tiesų yra Viaredžo mieste dirbantis vaistininkas Giovanni Bergamini, aktyviai besireiškiantis socialiniuose tinkluose. Kaip pastebėjo Italijos faktų tikrintojai „Giornalettismo“, šis vaistininkas pats pasidalino šiuo vaizdo įrašu savo socialinio tinklo paskyroje ir vėliau pats jį ištrynė, tačiau įrašo kopijos jau buvo spėjusios pasklisti internete. Giovanni Bergamini ne pirmą kartą viešai suabejoja vakcinų teikiama nauda. Anksčiau Italijos socialiniuose tinkluose buvo platinamas kitas vyro nufilmuotas vaizdo įrašas, kuriame jis žiūrovų klausė: „Jei paskiepytas asmuo neturi jokių problemų ir COVID-19 jam gali pasireikšti kaip paprasčiausias gripas, kodėl, po velnių, jam turėtų rūpėti, jei mažuma yra nepasiskiepijusi ir tai nesukelia jokios problemos?“

Įrašo pabaigoje vaistininkas pareiškia: „Tegyvuoja laisvas pasirinkimas“.

Portalas „Bufale“ atkreipė dėmesį, kad ir šiame vaizdo įraše vaistininkas nepateikia jokių jo mintis galinčių pagrįsti argumentų, o įrašas, panašu, buvo sukurtas tik tam, kad įtiktų nepasiskiepijusiai populiacijos daliai.

Ar vakcinos vis dar veiksmingos prieš COVID-19?

Net ir vis sparčiau plintant naujajam omikron variantui, kuris sumažina vakcinų veiksmingumą, ankstyvi tyrimai rodo, kad apsauga, nors iš šiek tiek mažesnė, išlieka. Gruodžio 29 d. „The New England Journal of Medicine“ publikuotame laiške pateikiami duomenys apie „Pfizer“ ir „BioNTech“ kurtos vakcinos efektyvumą susidūrus su omikron viruso variantu. Laiško autoriai teigia išanalizavę 133 437 PGR testo rezultatus Pietų Afrikoje lyginamuoju laikotarpiu, iš kurių 38 155 buvo gauti praėjus mažiausiai 14 dienų po to, kai pacientas gavo antrąją vakcinos dozę. Taip pat buvo išanalizuoti 78 173 PGR tyrimo rezultatai omikron atmainos plitimo laikotarpiu, iš kurių 32 325 buvo gauti praėjus mažiausiai 14 dienų po antrosios vakcinos dozės.

Duomenų suvestinėje nurodoma, kad lyginamuoju laikotarpiu vakcinos suteikė maždaug 93 proc. apsaugą nuo sunkaus susirgimo COVID-19 (kai pacientui reikalinga hospitalizacija), tačiau omikron plitimo periodu dviejų vakcinos dozių suteikiama apsauga nukrito iki 70 proc., tačiau tam tikras organizmo apsaugos lygis buvo išlaikytas.

Išvados

Vaizdo įrašo negalima vertinti kaip patikimo informacijos šaltinio, iš kurio būtų galima daryti išvadas apie pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų sergamumo COVID-19 dažnį. Įraše nenurodoma, kiek žmonių iš viso buvo tirta, kokioje teritorijoje, koks pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų santykis toje teritorijoje, taip pat neaišku, ar visi testo rezultatai buvo parodyti ir per kokį laikotarpį jie buvo surinkti.