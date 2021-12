Devakcinacija: jau spėjęs pasižymėti medikas pateikia ir būdus, kaip „atsikratyti“ vakcinos

„Devakcinacija, arba kaip atsikratyti jums sušvirkštų nuodų?“ – skelbiama portale „Laisvas laikraštis“. Straipsnio autoriai paslaugiai siūlo net kelis būdus išvalyti organizmą nuo vakcinų. Žinoma, visi jie savotiški.

Melas: spyglių baltymai pažeidžia organizmą

„Po infekcijos ar injekcijos jūsų organizme gali cirkuliuoti spyglių baltymai, kurie gali pažeisti ląsteles, audinius ir organus“, – gąsdinama straipsnyje.

Visų pirma, svarbu yra tai, kad nė vienos Europos Sąjungoje (ES) patvirtintos naudoti vakcinos sudėtyje nėra SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymo. Vakcina tik išmoko žmogaus kūną pasigaminti nedidelį kiekį viruso spyglio baltymo tam, kad imuninė sistema sureaguotų į svetimkūnį ir pradėtų antikūnų gamybą.

Iš tiesų mRNR vakcinose yra genetinės viruso informacijos, kurią gavusios žmogaus ląstelės geba pagaminti tik virusui SARS-CoV-2 būdingą jo paviršiaus spyglio baltymą. Jį pagaminus, vakcinos medžiaga žmogaus organizme yra sunaikinama, o imuninė sistema, atpažinusi svetimą baltymą pradeda gaminti antikūnus. Po vakcinacijos, į žmogaus organizmą patekus SARS-CoV-2 virusui imuninė sistema atpažįsta jo paviršiaus baltymą, aktyvuojamas imuninis atsakas ir virusas yra sunaikinamas.

Be to, nors po vakcinacijos kurį laiką žmogaus kūne dar galima aptikti spyglio baltymų, maždaug per dvi savaites visi jie suardomi, mat vakcinos sukurtos taip, kad organizmo pagamintas viruso spyglio baltymas nesugebėtų visiškai prisijungti prie ląstelių ir sukurti daugiau infekcinių dalelių. Dr. Shafran paaiškino: „MRNR vakcinos sukelia imuninį atsaką antikūnų, nukreiptų būtent į SARS-CoV-2 viruso smaigalio baltymą, kuris stipriai apsaugo nuo infekcijos, pavidalu. Kai šie antikūnai susiformuoja, kelio atgal nėra; imuninė sistema yra paruošta kovoti su COVID visada ir amžinai. Žinome, kad šie antikūnai cirkuliuoja mažiausiai 6–12 mėnesių, o imunitetas taip pat gali būti ilgesnis, net ir sumažėjus „matomų“ antikūnų skaičiui.“

Melas: vakciną galima neutralizuoti

„Spyglio baltymo neutralizatoriai yra pušų spygliai, ivermektinas, neemas, N-acetilcisteinas (NAC) ir glutationas“, – toliau vardijama portale.

Užsienio žiniasklaida taip pat skelbia, kad vis daugiau žmonių ieško informacijos, kaip „nukenksminti“ COVID-19 vakcinas, nes baiminasi, kad jos gali turėti žalingų padarinių. Bet tai – ne tik nereikalinga, bet ir vargiai įmanoma.

Straipsnyje minimi pušų spygliai išties turi daug gerų savybių. Juose gausu chlorofilo, kuris padeda pašalinti šlakus ir medžiagų apykaitos atliekas, taip pat karoteno, vitamino C, juose gausu ir B grupės vitaminų, magnio, geležies. Tačiau jie niekaip nesąveikauja su vakcinos sudėtimi.

Ivermektinas – kitas įvardytas magiškas vaistas. Teigiama, kad jį vartojant bus išvengta neigiamo vakcinos poveikio imuninei sistemai. JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) neleidžia naudoti ivermektino kovojant su COVID-19, taip pat pataria nenaudoti jo mėginant „nukenksminti“ vakcinas.

Glutationas – dar viena straipsnyje patarta medžiaga. Glutationas yra, manoma, bene vertingiausias ir stipriausias viso organizmo antioksidantas, tai yra triju amino rūgščių (sisteino, glicino ir glutamines rūgšties) baltymo molekulė, taip pat deotksifikuotojas, imuninės sistemos stiprintojas. Tikriausiai jis rekomenduojamas kaip grafino oksidą neutralizuojanti medžiaga – naujose sąmokslo teorijose skelbiama, kad vakcinose yra pavojingo organizmui grafino oksido. Iš tiesų kiekvienos vakcinos nuo COVID-19 sudėtis yra skelbiama viešai. Visą informaciją apie tai, kas įeina į kiekvienos vakcinos sudėtį galima rasti apsilankius Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje. Nė vienos vakcinos ingredientų sąraše neįrašytas grafeno oksidas.

Šaltiniai: nepatikimi

Straipsnyje cituojamas profesorius Peteris McCullough. Būtent jis perspėja apie menamą spyglio baltymo pavojų ir ragina šalinti jį iš organizmo. Už savo melagingus teiginius apie COVID-19, pasakytus vis dar prisidengiant pareigomis buvusioje darbovietėje, medikas buvo paduotas į teismą. Jo pavardę užsienio portalų antraštėse dažnai lydi melagienų išaiškinimas, pvz.: „JAV kardiologas pateikia klaidingus teiginius apie vakcinaciją nuo COVID-19“. Paskaitoje jo išsakyti teiginiai taip pat paneigti viename didžiausių faktų tikrinimo svetainių „AFP“. Profesorių gaubia melagingo, buvusios darbovietės pavadinimu manipuliuojančio ir prieštaringai vertinamo mediko reputacija. Taigi, jo teiginiais pasitikėti nederėtų.