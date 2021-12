Ne, šio protesto metu Prancūzijos policijos pareigūnai nesiekė atsistatydinti dėl karantino suvaržymų ar prievolės skiepytis

Socialiniuose tinkluose pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matomi Prancūzijos policijos pareigūnai, ant žemės metantys antrankius. Šie vaizdai buvo klaidingai susieti su protestais prieš karantino suvaržymus ir privalomą vakcinaciją, kai iš tiesų jų atsiradimo aplinkybės – visiškai kitokios.

„Facebook“ socialiniame tinkle pasidalintas kiek daugiau nei minutės trukmės vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip į eilę sustoję policijos pareigūnai naktį ant žemės vienas po kito meta antrankius sulaukė vartotojų dėmesio. Įrašas susietas su protestais prieš skiepus ir karantino suvaržymus, tvirtinant, esą tokiu gestu policijos pareigūnai rodo pasiryžimą trauktis iš pareigų ir nepaklusti šalyje galiojančiai tvarkai, tačiau tai – netiesa.

Atlikus vaizdo įrašų paiešką „InVid We Verify“ įrankiu paaiškėjo, kad įraše matomi kadrai buvo nufilmuoti 2020 metų birželio 13 dieną, kai minia Prancūzijos policijos pareigūnų susirinko prie Triumfo arkos Paryžiuje. Pareigūnai protestavo prieš tuometinio vidaus reikalų ministro Christophe Castaner žinią vietos policijos pajėgoms.

Po to, kai Jungtinėse Amerikos Valstijose dėl policijos pareigūno kaltės mirė juodaodis George Floydas, šis įvykis išprovokavo protestų prieš pareigūnų smurtą bangą ne tik JAV, bet ir kitose pasaulio valstybėse. Reaguodamas į šiuos įvykius, Prancūzijos vidaus reikalų ministras paskelbė apie naujas priemones, kuriomis tikimasi užkirsti bet kokį kelią rasizmui tarp policijos pareigūnų. Be to, Ch. Castaner taip pat paskelbė apie pareigūnų naudojamo įtariamojo sulaikymo metodo, kurio metu įtariamasis parverčiamas ant žemės, o pareigūnas siekia suvaržyti jo judesius prispausdamas kaklą, uždraudimą. Kaip teigė ministras, šis metodas bus išbrauktas iš policijos pareigūnų ruošimo programų kaip keliantis pavojų sulaikomojo gyvybei (šis metodas buvo panaudotas ir įvykių JAV metu, kai mirė G. Floydas), o pareigūnai, įtariami padarę nusižengimą bus nušalinami nuo pareigų.

Tokie pasikeitimai papiktino Prancūzijos pareigūnus, kurie, išreikšdami susirūpinimą dėl pasikeisiančios darbo rutinos, susirinko į protestą, kurio metu mėtė ant žemės antrankius.

Išvados

Vaizdo įrašas, kuriame matomi Prancūzijos policijos pareigūnai, ant žemės metantys antrankius, nėra susijęs su pandemija, karantinu ar vakcinacija. Jame matomi pareigūnai nepareiškė, kad palieka pareigas dėl šalyje įvestų karantino suvaržymų ar reikalavimo skiepytis nuo COVID-19. Įrašas buvo nufilmuotas 2020 m. birželio 13 d. vykusio protesto metu, kuriame dalyvavę pareigūnai išreiškė nepasitenkinimą dėl naujos policininkų darbo tvarkos, būtent dėl įsigaliojusio draudimo naudoti įtariamojo sulaikymo techniką, kuomet įtariamasis paguldomas ant žemės, o jo judesiai suvaržomi prispaudžiant kaklą.