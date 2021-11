Žinutė apie „Pfizer“ vykdomojo direktoriaus vakcinacijos statusą socialiniame tinkle sulaukė beveik tūkstančio peržiūrų. Joje teigiama, kad vakcinos gamintojas pats iki šiol nėra pasiskiepijęs savo gaminta vakcina nuo COVID-19, todėl negalėjo vykti į Izraelį, tačiau tai – netiesa.

Šiuo metu A. Bourla yra pilnai pasiskiepijęs nuo COVID-19, tačiau vizitą į Izraelį aukštas pareigas užimantis vyras atšaukė dar kovo mėnesį, kai vakcinos dar nebuvo taip plačiai prieinamos, o jis buvo pasiskiepijęs tik viena skiepo doze.

Dar praėjusių metų gruodžio mėnesį A. Bourla žurnalistams patvirtino neketinantis užbėgti labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms už akių ir pasiskiepyti pirmas. „Pfizer“ vykdomasis direktorius nusprendė sulaukti savo eilės, kai bus skiepijama jo amžiaus grupė ir tada gauti savo vakciną.

Kovo 7 d. „The Jarusalem Post“ paviešino straipsnį, kuriame teigiama, jog A. Bourla vizitas į Izraelį buvo atšauktas, nes vyras yra pasiskiepijęs tik viena vakcinos doze. Antrąją doze „Pfizer“ generalinis direktorius gavo kovo 10 d. ir apie tai paskelbė savo „Twitter“ paskyroje.

Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus. pic.twitter.com/ES05WPBLJA