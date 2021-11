Skelbia melagingą ir klaidinančią informaciją apie pandemiją

Tinklalapyje sapereaude.lt pasirodė publikacija, neigianti pandemiją. Joje – daug melagingos ir klaidinančios informacijos.

Melagingas ir klaidinantis teiginys: „Pfizer“ tapo privaloma, kai buvo suabejota jos priėmimo procesu

Tiesa, kad šiuo metu vyksta skandalas su „Pfizer“ vakcinomis, nes Brook Jackson paviešino dokumentus, kurie privertė suabejoti kompanijos klinikinių tyrimų procesu. B. Jackson teigimu, jos atstovaujamame regiono tyrimų centre „Ventavia Research Group“ galimai įvyko pažeidimų, kuriuos būtina tirti.

Ekspertų nuomone, turint minty klinikinių tyrimų imtį, net jei paaiškėtų, kad B. Jackson kaltinimai pasitvirtintų, vargu ar tai pakenks pakenks įrodymams, kurių reikia norint gauti vakcinos licenciją. Tačiau tai gali labai smarkiai pakenkti pasitikėjimui mokslu ir moksliniu procesu. Tyrimai vyksta toliau.

Tačiau straipsnio autoriaus teiginys, kad po B. Jackson nutekintų dokumentų, „Pfizer“ vakcinos pasidarė privalomos, yra visiškai nepagrįstas jokiais įrodymais.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Klaidinantis teiginys: vaikams, paaugliams ir sveikiems suaugusiesiems rizika sunkiai susirgti Covid yra maža arba jos nėra

Tiesa, kad COVID-19 didžiausią grėsmę kelia vyresniems ir turintiems rimtų gretutinių susirgimų. Tačiau tiek jauniems žmonėms, tiek vaikams ši liga taip pat pavojinga. Kaip pastebi JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ekspertai, praėjusią vasarą buvo pastebėta, kad vis daugiau jaunų žmonių užsikrečia naujuoju koronavirusu, tokios tendencijos tęsėsi ir rudenį. Taip pat pastebėta, kad pacientų amžius ligoninėse jaunėja.

Tokios tendencijos pastebėtos ir Lietuvoje – šalyje jau netekome keleto jaunų žmonių, kurie neturėjo rimtų gretutinių ligų, o ligoninės vis praneša apie reanimacijose nuo COVID-19 gydomus vaikus.

Taigi, nors infekcija jauniems suaugusiems ir vaikams mažiau pavojinga, vis vien yra tikimybė susirgti sunkiai, atsidurti reanimacijoje ar net mirti.

Melagingas teiginys: kaukių dėvėjimas kelia rimtą pavojų sveikatai

Šiam savo teiginiui pagrįsti autorius naudoja 1919 m. Wilfriedo Kelloggo tyrimu dėl kaukių dėvėjimo per ispaniškojo gripo epidemiją. Taip pat remiamasi balandžio mėnesio analize apie kaukių veikimą.

Tiesa, kad kaukės neapsaugo 100 proc. – teisingai nešiojamos, jos sumažina viruso kiekį, su kuriuo reikia susidurti žmogaus organizmui. Kai prasidėjo pandemija, COVID-19 sukeliantis virusas buvo naujas ir nebuvo žinoma, ar kaukės yra efektyvios. Todėl iki šiol mokslinėje bendruomenėje vyksta diskusija – renkami reikalingi duomenys.

Tačiau surenkama vis daugiau įrodymų, kad kaukės, ypatingai medicininės, gali smarkiai prisidėti viruso plitimo sustabdyme. Be to, naudoti W. Kelloggo tyrimą yra neteisinga – nes influenzos (gripą sukeliantys) ir koronavirusai yra skirtingi.

Taigi, remiantis aukščiau išvardintais paaiškinimais, galima teigti, kad aprašomoje publikacijoje yra skelbiama tikrovės neatitinkanti ir klaidinanti informacija.