Socialinių tinklų vartotojai suskubo dalintis interviu, kuriame anksčiau prie vakcinų vystymo dirbęs tyrėjas Robertas Malone aiškina, esą JAV patvirtinta vakcina nuo COVID-19 iš tiesų net nėra prieinama, o Maisto ir vaistų administracija „Pfizer“ vakcinai suteikė visai kitokį autorizacijos statusą, kuris neatitinka pilno patvirtino. Taigi, vakcinai, pasak jo, vis dar priskiriamas sąlyginio naudojimo statusas, o tai svarbu siekiantiems gauti kompensacijas už patirtus šalutinius poveikius po vakcinacijos.

Lietuviai, dalindamiesi vaizdo įrašu, supainiojo ir taip painias R. Malone tezes dar labiau ir puolė tvirtinti, esą JAV galutinai patvirtino preparatą „Comirnaty“, kuris, pasak jų, apskritai dar neegzistuoja rinkoje, o „Pfizer“ kurta vakcina liko su buvusiuoju sąlyginės registracijos statusu.

„Melo detektorius“ pateikia paaiškinimus, kaip viskas yra iš tiesų.

„Comirnaty“ vakcina ir „Pfizer“ kurta vakcina yra tas pats preparatas

Teiginių, esą JAV patvirtino dar neprieinamą preparatą, o visai ne „Pfizer“ / „BioNTech“ kurtą vakciną, atsiradimą greičiausiai lėmė neteisingai suprastas angliško interviu su Robertu Malone tekstas. „Pfizer“ / „BioNTech“ yra vakcinos kūrėjai ir gamintojai, o jų sukurtas preparatas, vakcina nuo COVID-19, vadinasi „Comirnaty“.

Ši vakcina buvo pirmoji sąlyginę registraciją pasiekusi vakcina nuo COVID-19 pasaulyje. Rugpjūčio 30 d. duomenimis Europos Sąjungos šalyse jau buvo suleistos 372, 97 mln. šios vakcinos dozės.

„Pfizer“ / „BioNTech“ kurta vakcina buvo galutinai patvirtinta, bet tik asmenims nuo 16 m.

Robertas Malone interviu metu teigia, kad „Pfizer“ / „BioNTech“ vakcinai vis dar galioja tik sąlyginis leidimas ją naudoti, o „populiarioji žiniasklaida tik dar kartą jums pamelavo“. Greičiausiai toks teiginys išsprūdo iki galo neįsigilinus į skirtingus vakcinų autorizavimo statusus, ką jie reiškia ir kokį statusą galiausiai pavyko pasiekti „Comirnaty“ vakcinai.

Kaip rašoma rugpjūčio 23 d. laiške, skirtame „Pfizer“ / „BioNTech“, „Comirnaty“ vakcina gavo galutinį patvirtinimą naudoti ją asmenims nuo 16 metų, tačiau registracija išliko sąlyginė, kalbant apie asmenų nuo 12 metų vakcinaciją ir trečiąją vakcinos dozę, skirtą žmonėms, patiriantiems imuninės sistemos sutrikimų.

Tačiau išlikęs dalinai sąlyginis registracijos statusas nereiškia, kad asmenys tarp 12 – 15 metų nebus skiepijami nuo COVID-19, nes sąlyginė registracija taip pat patvirtina, kad preparatas yra saugus naudoti šios amžiaus grupės žmonėms, tačiau tuo pat metu turi būti ir toliau aktyviai tęsiami vakcinos saugumo tyrimai.

Kalbant apie galimybę paduoti į teismą vakcinas gaminančias įmones dėl patirtų šalutinių poveikių, vakcinos registracijos statusas čia mažai ką lemia. Vakcinų gamintojai, nesvarbu, ar jų produktui būtų suteikta sąlyginė ar galutinė registracija, turi teisinę apsaugą, todėl kompensacijų JAV gyventojai galėtų tikėtis tik dėl vakcinacijos patyrus itin rimtus sužalojimus ar mirtį (jeigu priežastinis ryšys tarp vakcinacijos ir šalutinio poveikio buvo įrodytas), pasinaudoję vyriausybės programomis.

Supratęs, kad neteisingai įvertino JAV suteiktą galutinės „Comirnaty“ vakcinos registracijos statusą, pats Robertas Malone viešai prisipažino klydęs savo „Twitter“ paskyroje.

Very nice coverage of this by Glenn Kessler of the Washington Post. Yes, I got it wrong at first, and then corrected myself (including here).https://t.co/heqWCwwmzm