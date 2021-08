Socialiniuose tinkluose pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame rodoma, kaip policijos pareigūnų uniforma apsirengę vyrai kartu su kitais asmenimis, kurie primena medicinos darbuotojus, bando sutramdyti vaiką ir vėliau išsiveda jį į kitą patalpą. Šį filmuką angliškai komentuoja moteris, tvirtindama, kad ekrane matomas vaizdas atspindi šiuo metu Australijoje vykstančius įvykius, kai vaikai atimami iš tėvų tam, kad būtų paskiepyti nuo COVID-19. Vaizdo įrašas įgarsintas rusų kalba.

Žinutė akimirksniu išpopuliarėjo visame pasaulyje, todėl į ją sureagavo ir Australijos pareigūnai.

Oficialioje Viktorijos policijos „Twitter“ paskyroje nurodoma, kad „čia pateikiama netiksli informacija. Šis vaizdas nėra susijęs su Covid / vakcinacija ar testavimu. Siekdami užtikrinti vaizdo įraše matomų žmonių privatumą daugiau detalių nepateiksime.“

Victoria Police can confirm this is inaccurate. This vision was in no way related to Covid/vaccinations or testing. For the privacy of those involved, we will not be providing any further details.