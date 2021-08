Klaidina, kad COVID-19 testai buvo užpatentuoti dar 2015 m.

Socialiniuose tinkluose sklinda vieno veikėjo trumpas video įrašas, kuriame jis teigia, kad COVID-19 testai buvo užpatentuoti dar 2015 m. Tačiau tokia informacija – klaidinanti.

Video autorius nukreipia savo sekėjus į portalą pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, kuriame nurodo, kur rasti 2015 m. patentą. Tai neva įrodo, kad visa pandemija buvo seniai suplanuota. Siužeto pabaigoje priduria: „Visas šis reikalas suplanuotas jau seniai. Kad dabar kalbančios lėlės mums kabina makaronus, verčia mus skiepytis, grasina atleisti iš darbų“.

Klaidingas teiginys, kad 2015 m. Richardas Rothschildas užpatentavo COVID-19 tyrimo metodą, buvo išplatintas internete. Patento dokumentas US20200279585A1, kuris aptariamas siužete, vadinasi „System and Method for Testing for COVID-19“, pirmoji jo patentų šeimos pateikimo data (angl. priority date) – 2015 m. spalio mėn. 13 d.

Šiuo atveju, Rothschildas pirmą kartą pateikė laikiną paraišką eilei patentų vadinosi „System and Method For Using, Processing, and Displaying Biometric Data“. Šie patentai gali būti laikomi US20200279585A1 pirmtakais.

Nauja forma US20200279585A1 patentui buvo pateikta 2020 m. gegužės 17 d., kai nustatyta, kad metodas gali analizuoti biometrinius duomenis, kurie gali nustatyti, ar žmogus serga COVID-19.

Taigi 2015 m. Rothschildas pirmiausia pateikė laikiną paraišką patentų šeimai, kuriai dabar priklauso ir US20200279585A1 patentas.

Tačiau tik 2020 m. vidury paaiškėjo, kad patentuotas metodas tinkamas ir COVID-19 ligos nustatymui. Todėl „Melo detektorius“ konstatuoja, vaizdo siužete išvardyti teiginiai yra klaidinantys.