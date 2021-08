Klaidina, esą skiepai taps privalomi: įstatymo pakeitimo projekte nurodoma kas kita

Melagienų skleidimu garsėjančiuose portaluose pasirodė teiginiai, esą ketinama nuo lapkričio 1 d. įvesti privalomą vakcinaciją. Tokius tvirtinimus įkvėpė manipuliacija Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo projektu.

Panašiomis žinutėmis, esą vyriausybė ruošiasi priverstinai skiepyti žmones pasidalino tokie portalai kaip infa.lt, gdemotyvacijos.lt. Pastarojoje interneto svetainėje patalpintas tekstas sulaukė itin didelio susidomėjimo – jį peržiūrėjo beveik 143 tūkst. žmonių.

Portalai skaitytojus viliojo tokiomis antraštėmis: „Nuo lapkričio 1 dienos planuojama įteisinti privalomus skiepus“, „Bręsta didžiulis skandalas: ar Lietuvoje stumiami privalomi skiepai?“. Tiesa, tekste, vis dėlto, paaiškinama, kad skiepai iš tiesų nebus privaloma, tačiau vakcinacija nuo COVID-19 taps vienintele išeitimi darbui išsaugoti. Ši informacija taip pat yra tik iš dalies teisinga. „Melo detektorius“ pateikia paaiškinimus, kodėl.

Minėtas įstatymo pakeitimo projektas paviešinamas net ir manipuliuoti skaitytojais siekiančiuose straipsniuose, todėl pastabesnis skaitytojas gali pats įsitikinti, kad portaluose skelbiamos žinutės nėra teisingos.

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11, 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekte nurodoma, kad tuo atveju, kai Vyriausybė yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją dėl užkrečiamos ligos plitimo, kai kuriems darbuotojams, dirbantiems darbą ar vykdantiems veiklą, nurodytą Vyriausybės patvirtintame sąraše bus leidžiama dirbti tik pasiskiepijus nuo užkrečiamos ligos, dėl kurios šalyje paskelbta ekstremali situacija. Šiuo atveju kalbama apie COVID-19 ligą.

Iš šios pastraipos aišku, kad dirbti nepasiskiepiję negalės tik tam tikrų profesijų atstovai, patenkantys į sudarytus sąrašus, vadinasi, nebus reikalaujama visuotinės privalomos vakcinacijos.

Be to, straipsnio pakeitimuose nurodoma, kad darbuotojui atsisakius skiepytis jam gali būti pateiktos alternatyvos – toks žmogus gali būti paskirtas dirbti nuotoliniu būdu arba, nesant tokios galimybės užimamoje pozicijoje, toje pačioje darbovietėje perkeltas į kitą darbą, kuriame būtų galima dirbti per nuotolį. Jei tokių galimybių darbdavys nesuteikia, tik tuomet nepasiskiepijęs darbuotojas būtų nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio.

Įstatymo pakeitimuose taip pat nurodomos ir išimtys, kada darbuotojas, kuriam pagal tą patį įstatymą privalu skiepytis, gali atsisakyti vakcinacijos. Nuo skiepų žmogus atleidžiamas tuo atveju, jeigu vakcinuotis jam negalima dėl medicininių kontraindikacijų, nurodytų vakcinos apraše arba tuo atveju, kai asmuo jau yra persirgęs užkrečiama liga. Šiuo atveju – COVID-19. Taip pat vakcinacijos nereikalaujama, jeigu valstybėje jaučiamas patvirtintų vakcinų stygius.

Akivaizdu, kad įsigilinus į numatytus teisės akto pakeitimus negalima teigti, jog vakcinacija nuo COVID-19 taps privaloma. Dokumente kalbama tik apie tam tikrų profesijų ar veiklų atstovus, be to, nurodyti žingsniai, kurių gali imtis darbdaviai tam, kad pasiskiepyti atsisakęs žmogus liktų toje pačioje darbovietėje. Taip pat pateikiamos išimtys, kokias atvejais žmogus nuo vakcinacijos yra atleidžiamas.