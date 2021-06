Liaupsina veterinarinį preparatą COVID-19 gydyti, bet priežasčių tam nėra: šis vaistas ligoniams apčiuopiamos naudos neteikia

Išverstoje publikacijoje, patalpintoje portale sapereaude.lt, klaidingai liaupsinamas mokslininkų kritikos ne kartą sulaukęs preparatas, kartais taikomas COVID-19 gydyti ivermektinas. Straipsnyje teigiama, esą „Visur, kur naudojamas ivermektinas, pastebima akivaizdi sėkmė. Geriausiai žinomi pavyzdžiai – Indija ir Meksika“. „Melo detektorius“ paaiškina, kodėl ši informacija yra klaidinga.

Nuo šių metų kovo vidurio Indija patyrė triuškinančią SARS-Cov-2 viruso antrąją bangą ir tik gegužės mėnesio 9 dieną naujų susirgimų kreivė, pasiekusi piką, ėmė leistis žemyn. Balandžio 28 dieną Indijos sveikatos ir šeimos gerovės ministerija išleido naujas rekomendacijas COVID-19 pacientų gydymui naudoti ivermektiną. Melagienų kūrėjai naujų atvejų smukimą akimirksniu susiejo su šio preparato taikymu, nors iš tiesų nėra jokių patikimų mokslinių duomenų, kad ivermektinas arba hidroksichlorokvinas teiktų apčiuopiamą naudą COVID-19 pacientams.

Kitas svarbus aspektas yra tas, kad naujų ligos atvejų sumažėjimas negalėtų įrodyti ivermektino naudos, nes ivermektino terapija taikoma jau sergantiems COVID-19 ligoniams ir nėra naudojama viruso prevencijai.

Kitas pavyzdys, kuriuo remiasi klaidinančios straipsnio autoriai, siekdami įrodyti ivermektino teikiamą naudą – Argentinos atvejis. Straipsnyje pateikiamas „Twitter“ įrašas, kuriame vaizduojamos mirčių nuo COVID-19, tenkančių 100 000 gyventojų, kreivės nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. birželio 3 d.

Pasak žinutės autorės, oranžinė ir mėlyna kreivės atspindi mirštamumo tendencijas Buenos Airėse ir provincijose, juoda spalva žymimos penkios provincijos, kuriose leista naudoti ivermektiną, o pilka spalva – likusi šalies dalis.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Tačiau vien tik šio grafiko nepakanka ivermektino naudai įrodyti, nes nėra aišku, kokie yra medicininės sistemos pajėgumai skirtingose provincijose, kokios veikia aplinkybės, galinčios lemti didesnį mirčių skaičių.

Be to, straipsnyje pateikiamas „The Lancet“ publikuotas mažos apimties tyrimas, neva turėsiantis įrodyti ivermektino naudą, tačiau to paties tyrimo išvadose paaiškinama, kad jį atlikus nebuvo pastebėti aiškūs virusinės apkrovos skirtumai tarp grupės, kuriai buvo skirta ivermektino terapija ir kontrolinės grupės ir tik pas tuos pacientus, kurių kraujo plazmoje aptikta didelė ivermektino koncentracija pavyko pasiekti žymų skirtumą, leidusį daryti išvadą, kad „vidutinė ivermektino koncentracija plazmoje koreliuoja su viruso skilimo greičiu“. Nepaisant to, nepastebėti klinikinės būklės pagerėjimo skirtumai tarp grupių praėjus 7 dienoms po terapijos ir 30 dienų po terapijos.

Svarbu ir tai, kad tyrimas buvo itin mažos apimties – jame dalyvavo 45 dalyviai, iš kurių 30 buvo skirta ivermektino terapija, o 15 buvo kontrolinėje grupėje.

Tuo tarpu vykdytas didesnės apimties tyrimas, kuriame dalyvavo 476 COVID-19 pacientai, sergantys lengva ligos forma, parodė, kad ivermektinas nedavė jokios apčiuopiamos naudos, gydant ligą. 82 proc. žmonių, kuriems buvo paskirtas ivermektinas, praėjus 21 tyrimo dienai ligos simptomai išnyko, kaip ir 79 proc. tų, kuriems buvo skirtas placebas.

„Išvados nepatvirtina ivermektino naudojimo lengvam COVID-19 gydymui, nors gali prireikti didesnių tyrimų, kad suprastume ivermektino poveikį kitiems kliniškai reikšmingiems rezultatams“, – tokias išvadas pateikė tyrimo autoriai.

Mokslinė bendruomenė iki šiol skeptiškai vertina ivermektino naudojimą. Europos vaistų agentūra nerekomenduoja naudoti ivermektino COVID-19 gydymui, nebent būtų atliekami tyrimai. Pasaulio sveikatos organizacija šį preparatą taip rekomenduoja išskirtinai tyrimų reikmėms.