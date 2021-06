COVID-19 vakcinos – ir vėl melagienų kūrėjų taikiklyje: remdamiesi spontaniškais pranešimais skaičiuoja tūkstančius mirčių

Portale sapereaude.lt, kuriame itin dažnai skelbiama dezinformacija skiepų ir pandemijos temomis, pasidalinta žinute apie, esą, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europos Sąjungoje ir Italijoje pastebėtą išaugusį mirčių nuo COVID-19 vakcinų skaičių. Kaip „Melo detektorius“ jau rašė, šmeižto kampanijos prieš vakcinas autoriai neretai remiasi nepatikrintais spontaniškų pranešimų sistemų duomenimis, o juose nebūtinai fiksuojami dėl vakcinų kaltės įvykę mirties atvejai.

„Iš tikrųjų neįtikėtina, koks didelis yra mirčių nuo „Corona“ skiepų skaičius. JAV, kur kasmet nuo gripo paskiepijama šimtai milijonų žmonių, iki šiol didžiausias mirčių skaičius buvo 609 mirtys 2019 m. Šiemet nuo „Covid“ vakcinų mirė jau 5 993 žmonės, be to, dar tik 130 mirčių nuo kitų vaistų, taigi bendras mirčių skaičius siekia 6 123“, – taip pradedamas išverstas iš vokiečių kalbos straipsnis sapereaude.lt portale (aut. past. – kalba netaisyta).

Tačiau čia svarbiausia yra tai, kad visi straipsnyje minimi duomenys yra surinkti iš spontaniškų pranešimų apie medicinos preparatų šalutinius poveikius sistemų, taigi, vien jais negalima remtis, kalbant apie žmonių patiriamus šalutinius poveikius, sukeltus būtent vakcinų.

Straipsnyje vaizduojamas grafikas, kuriame vaizduojamas kasmet į JAV VAERS sistemą gaunamų pranešimų apie ištikusias mirtis kiekis, pabrėžiant, kad būtent tais metais, kai pradėtos administruoti COVID-19 vakcinos pranešimų apie mirtis skaičius akivaizdžiai padidėjo.

Čia svarbu suprasti, kad į VAERS sistemą gali pakliūti absoliučiai visi pranešimai apie ištikusias mirtis, kurios ištiko praėjus tam tikram laikui po vakcinacijos, tai yra, net jeigu žmogus mirė visai dėl kitos ligos, senatvės, buvo partrenktas automobilio ar mirė smurtinio nusikaltimo metu, apie šią mirtį vis viena gali būti pranešta per VAERS sistemą.

Visi pranešimai apie rimtus šalutinius poveikius ar mirtis kruopščiai tiriami ekspertų, siekiant įsitikinti, ar tikrai nėra ryšio tarp kilusios reakcijos ir neseniai vartoto medicininio preparato.

Tik atlikus tyrimą paaiškėja, ar mirtį galima sieti su vakcina. „Melo detektorius“ jau rašė, kad analizuojant VAERS sistema gaunamus pranešimus pasitaiko ir melagystės atvejų, kai paaiškėja, kad asmuo, apie kurį buvo pranešta, apskritai neegzistuoja ir niekada neegzistavo.

Pranešimų apie ištikusias mirtis skaičiaus pagausėjimą galima paaiškinti tuo, kad iki kylant pandemijai gyventojai nebuvo aktyviai raginami palikti pranešimus, informuoti institucijas apie savo sveikatos būklę, kai, tuo tarpu, išradus vakcinas nuo COVID-19 raginimų palikti pranešimą pagausėjo. Dalis žmonių tik šiemet apskritai sužinojo, kad egzistuoja tokia sistema.

Spontaniškų pranešimų sistemos gali nesunkiai tapti dezinformacijos kampanijų taikiniu, kai jose tiesiog paliekama netiksli, melaginga informacija, tačiau tokių sistemų vis viena reikia tam, kad būtų lengviau identifikuoti naujai atrandamus šalutinius vaistų poveikius ir pagal tai reguliuoti preparatų skyrimą vienai ar kitai žmonių grupei, jų patvirtinimą arba ne.

Kitose šalyse taip pat veikia panašaus tipo sistemos, skirtos informuoti apie ištikusius šalutinius poveikius. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos šalyse ši sistema vadinama „EudraVigilance“ (todėl nėra iki galo aišku, kodėl klaidinančio straipsnio autoriai vietoje įrašų iš šios sistemos straipsnyje naudoja neaiškios kilmės lentelę, į kurią duomenys suvesti vokiečių kalba), Jungtinėje Karalystėje egzistuoja „Geltonųjų kortelių“ ataskaitų sistema.

Galiausiai, melagienų kūrėjai pasitelkia ir duomenis iš Italijos, tvirtindami, esą pateiktos diagramos ir skaičiai taip pat įrodo, kad nuo COVID-19 vakcinų miršta daugybė žmonių. Tačiau, kaip ir JAV bei Europos Sąjungos duomenų atvejais, skaičiai, naudojami situacijai Italijoje apibūdinti, taip pat paimti iš spontaniškų gyventojų pranešimų sistemų.

Be to, straipsnyje nurodoma, esą Italijoje sulaukta pranešimų apie 66 258 sunkius nepageidaujamus reiškinius, tačiau pačių italų ataskaitose minima, kad šis skaičius atspindi apskritai visų gautų pranešimų apie bet kokius – ir sunkius, ir lengvus – pasireiškusius poveikius skaičių. Be to, Italijos ataskaitoje aiškiai įvardijama, kad tai – visi įtariami nepageidaujami poveikiai, vadinasi, juos nebūtinai sukėlė reakcija į vakciną.

Remiantis šia informacija galima teigti, kad portale sapereaude.lt pasirodžiusi informacija apie tai, kad JAV, Europos Sąjungos šalyse ir Italijoje (kuri taip pat yra ES šalis) užfiksuoti didžiuliai mirčių nuo COVID-19 vakcinų skaičiai yra melaginga.

Straipsnyje remiamasi visais surinktais ir nepatikrintais gyventojų pranešimais, taigi, būtų tikslu sakyti, kad tai – ne nuo, o po vakcinacijos ištikusios mirtys. Be to, šiose sistemose dažnai atsiduria visi užfiksuoti mirties atvejai, taip pat įvykę dėl visiškai su vakcinacija nesusijusių priežasčių. Kiekvienam tokiose sistemose užfiksuotam atvejui reikalingas ištyrimas, siekiant nustatyti, ar egzistuoja įvykio ir vakcinos poveikio priežastinis ryšys. Spontaniškų pranešimų sistemos pastaruoju metu dažnai tampa ir dezinformacijos kampanijų taikiniu, kai registruojami pranešimai apie niekada neegzistavusius asmenis arba niekada neįvykusius įvykius.