Gąsdina pramanytomis vaikų mirtimis po vakcinacijos nuo COVID-19

Kairėje – klaidinantis straipsnis Foto: Delfi koliažas (ekrano nuotr. ir Vida Press)

Socialinių tinklų dalyviai susirūpino dėl penkiolikmečio paauglio iš Kolorado valstijos mirties. Pasak vieno straipsnio, išspausdinto mažos apimties laikraštyje „Fort Fairfield Journal“, paauglys mirė „po to, kai pasiskiepijo eksperimentine COVID-19 vakcina“. Tame pačiame straipsnyje taip pat pranešama apie dvi vienų ir dviejų metų kūdikių mirtis, ištikusias netrukus po skiepo. Šios mirtys akimirksniu pradėtos sieti su skiepų poveikiu, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad vienintelis tokios informacijos šaltinis – VAERS spontaniškų pranešimų apie nepageidaujamą vaistų poveikį sistema, kurioje žinutę gali palikti bet kas. Be to, vienas iš šių pranešimų jau buvo pašalintas iš sistemos, nes paaiškėjo, kad jis – išgalvotas.

