„Narkotikus tiesioginiame eteryje, visos Europos žiūrovų akivaizdoje šniojęs italas turėjo būti diskvalifikuotas tą pačią akimirką“, – gegužės 23 dieną „Facebook“ paskyroje rašė Kristupas Krivickas, baisėdamasis, kad taip gali įvykti tik „Olandijoje, ES narkotikų sostinėje, narkotikų liberalizavimas pushinamas visoje ES. Suknista “laisvė džiaugtis”. Tai va tokios tos euro vizijos “vertybės” - į eterį žengia koksas, banalybės, nuogybės, girtuoklystės, aukštakulniai, translyčiai.“

Tačiau tokios išvados apie grupės „Måneskin“ lyderio elgesį – skubotos. Kol kas grupės nariams nėra atliktas narkotikų testas, o pačios grupės atstovai viešai patvirtino narkotikų nevartojantys.

Grupės vokalistas Damianas Davidas galimu narkotikų vartojimu apkaltintas tiesioginės transliacijos metu pastebėjus keistą vyro elgesį. Kamerai atsisukus į grupės stalelį, D. Davidas rodomas pasilenkiantis itin arti stalo, o vienas iš grupės narių tuo metu stumteli jo koją, tarsi įspėdamas. Šis vaizdas greitai buvo perjungtas.

Socialinių tinklų dalyviai akimirksniu padarė išvadą, kad D. Davidas vartojo kokainą, tačiau pati grupė šią versiją griežtai neigia. „Måneskin“ tvirtinimu, būtent tuo metu vienas grupės narys sudaužė taurę, o D. Davidas pasilenkė į tai reaguodamas. Vėliau grupės fanai išplatino nuotraukas, galimai įrodančias šios versijos tikrumą – prie italų stalelio iš tiesų buvo matyti pabirusios taurės šukės.

To everyone who keeps saying Damiano was using drugs: here's the proof that Thomas really broke that glass as they said in the Press Conference.

LET'S SHARE THIS PLEASE#Eurovision #maneskin pic.twitter.com/EJBx4YU50O