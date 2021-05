Skleidžia melagienas, esą Afrikos šalių lyderiai buvo nužudyti dėl savo pažiūrų į COVID-19 vakcinas

Kairėje – Ambrose'as Dlamini, dešinėje – Johnas Magufuli Foto: Delfi koliažas (Reuters / Scanpix nuotr.)

Socialiniuose tinkluose iškelta hipotezė, esą keturi per šiuos ir praeitus metus mirę Afrikos valstybių lyderiai buvo nužudyti dėl priešinimosi COVID-19 vakcinoms ir karantino suvaržymams. Šie gandai – klaidingi. Žiniasklaida viešino informaciją apie visų keturių Afrikos lyderių mirties priežastis, be to, ne visi jie pasisakė prieš pandemiją, COVID-19 vakcinas ar karantino suvaržymus.

