Skiepų priešininkus vilioja melagingais teiginiais apie neva slepiamą dokumentą

Socialiniuose tinkluose toliau nerimsta skiepų priešininkai. Šimtai dalijasi klaidingais teiginiais, esą nuo jų slepiama informacija apie skiepyti bei skiepų pasus tariamai draudžiančią Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliuciją.

Lietuvoje jau buvo kilusi ir ypač skiepų priešininkų grupėse socialiniuose tinkluose aktyviai platinama pasipiktinimo banga dėl gegužės 24 dieną startuosiančio Galimybių paso. Iniciatyva klaidingai lyginama su žydų geto taisyklėmis, skleidžiamos melagienos COVID-19 vakcinų tema.

Apie tai „Delfi“ jau skelbė, paneigiant tokius teiginius, kad Galimybių pasas esą prieštaraus Europos Tarybos rezoliucijai, kuria draudžiama diskriminacija dėl vakcinacijos statuso.

Tačiau melagienų kūrėjai nesustojo. Nuo gegužės pradžios feisbuke plinta žinutė, kurioje ne tik toliau įžūliai kartojamas šis melas, bet ir tikinama, kad Lietuvos žiniasklaida tokią informaciją esą slepia.

Kas melas



Pati Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos rezoliucija Nr. 2361 išties buvo priimta dar šių metų pradžioje. Tačiau kitaip, nei tikina skiepų priešininkai, ši rezoliucija nedraudžia „privalomos vakcinacijos nuo koronaviruso, skiepijimo pasų“, o tik „pataria ET šalims narėms“, kad skiepijimas nebūtų privalomas, o piliečiai būtų apie tai informuoti, kaip ir apie galimą vakcinų šalutinį poveikį.

Be to, rezoliucijoje išties pažymima, kad skiepų sertifikatai turėtų būti skirti tik konkrečiai tikslais, t. y. stebint pačių vakcinų efektyvumą. O tai nėra tas pats, kas skiepų pasai. Be to, tai nereiškia, kad šie pasai ar sertifikatai yra draudžiami.

Dar daugiau, ET Parlamentinė asamblėja, kuri vienija 47 nares neturi teisinės galios nurodinėti joms ar Europos Sąjungai – teisiškai tokios rezoliucijos ir panašūs nutarimai nėra privalomi. Tai pripažįsta ir pati ET Parlamentinė asamblėja.

Galiausiai teiginiai apie tai, kad ET Parlamentinės asamblėjos rezoliucija yra slepiama yra klaidingi – ši rezoliucija yra viešai prieinama kiekvienam, be to, Lietuvos žiniasklaidoje apie ją rašyta ir netgi šia rezoliucija remtasi kaip argumentu, pasisakant prieš Galimybių pasą ar skiepų pasus.

Taigi, teiginiai, kad ET Parlamentinės asamblėjos rezoliucija esą draudžia privalomą vakcinaciją, skiepijimo pasus, o apie tai Lietuvos žiniasklaida tyli yra melagingi.

Šaltiniai



Įsiuto dėl Galimybių paso: klaidingai prilygino geto kūrimui

Fact Check-Council of Europe resolution does not prevent the implementation of vaccine passports

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations

Vytautas Sinica. Ne galimybių, o diskriminacijos pasas

Mindaugas Puidokas. Ar bus išspręstos priverstinio pradinukų testavimo problemos?

The powers of the Assembly