Įsiuto dėl Galimybių paso: klaidingai prilygino geto kūrimui

Socialiniuose tinkluose pasklido pasipiktinimo dėl gegužės 24 dieną startuosiančio Galimybių paso banga. Iniciatyva klaidingai lyginama su žydų geto taisyklėmis, skleidžiamos melagienos COVID-19 vakcinų tema.

„Facebook“ socialiniame tinkle pasirodė žinutė, kurioje aršiai kritikuojamas neužilgo pradėsiantis veikti Galimybių pasas, teigiama, esą jis prieštarauja Europos Tarybos priimtai rezoliucijai, taip pat piktinamasi, esą lietuviai neturi galimybės pasirinkti, kokia vakcina nuo COVID-19 jiems skiepytis.

„Melo detektorius“ pateikia visų pranešime pasirodžiusių teiginių, kurie gali klaidinti skaitytojus, analizę.

Melagingas teiginys: Galimybių pasas prieštaraus Europos Tarybos rezoliucijai, kuria draudžiama diskriminacija dėl vakcinacijos statuso

Socialiniuose tinkluose Galimybių pasą pulta lyginti su Holokausto įvykiais, kuomet žydai prievarta buvo apgyvendinami getuose, suvaržoma jų laisvė, tačiau toks šių dienų įvykių lyginimas su karo meto žiaurumais neturi jokio pagrindo.

Galimybių pasu nesiekiama diskriminuoti kurios nors grupės žmonių, kaip ir kitais panašiais įrankiais, kurie jau sėkmingai veikia kitose šalyse.

Visų pirma, su prievartiniais mechanizmais šio dokumento sieti negalima, nes naudojimasis galimybių pasu bus savanoriškas. Antra, Galimybių paso teikiamais privalumais galės naudotis ne tik paskiepyti, bet ir pasitikrinę dėl COVID-19 ar jau persirgę šia liga asmenys.

Galimybių pasas bus suteikiamas šiais atvejais:

Persirgus COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, nuo šio tyrimo praėjus ne daugiau kaip 180 dienų ir ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas;

Turint ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, atliktą PGR tyrimą ar antigeno testą ir gautą neigiamą atsakymą. Galimybių pasą taip pat gaus vaikai iki 16 metų amžiaus. Testus, reikalingus galimybių pasui gauti, kompensuos valstybė;

Pasiskiepijus nuo COVID-19. Galimybių pasu bus galima naudoti praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo; praėjus 4 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; praėjus 4 savaitėms po pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip praėjus 12 savaičių; po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo.



Kaip jau minėta, Galimybių pasu galės naudoti ir nepasiskiepiję asmenys – tam užteks įrodymo, kad žmogus persirgo COVID-19 arba neigiamo testo rezultato, todėl netiesa, kad ši ar kitos panašios kitose šalyse veikiančios priemonės yra diskriminacinės ar prieštarautų Europos Tarybos rezoliucijai, kuria ES šalys narės raginamos informuoti gyventojus apie tai, kad skiepai yra savanoriški, ir nediskriminuoti nepasiskiepijusių piliečių.

Be to, panaši priemonė, tik orientuota ne į didesnes galimybes veikti nacionaliniu lygmeniu, o į saugias keliones po Europą pandemijos metu, netrukus ims veikti visoje Europos Sąjungoje. Skaitmeninis žaliasis sertifikatas, kuris turėtų atsirasti šių metų birželio mėnesį, leis pasiskiepijusiems nuo COVID-19, šia infekcija jau persirgusiems arba neigiamą testo rezultatą turintiems asmenims keliauti po visą Bendrijos erdvę be papildomų apribojimų.

Melagingas teiginys: Lietuvoje negalima pasirinkti, kokia vakcina nuo COVID-19 skiepytis

Žinutė, kurioje teigiama, esą lietuviai negali pasirinkti, kokia vakcina nuo COVID-19 skiepytis ir, nori to ar nenori, turi skiepytis daug aistrų sukėlusia „AstraZeneca“ kurta vakcina, „Facebook“ socialiniame tinkle pasidalinta gegužės 6 dieną. Tai – melaginga informacija, nes dar kovo 19 dieną Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė apie atnaujintą vakcinacijos nuo COVID-19 tvarką. Kaip skelbiama pranešime spaudai, „įsigaliojo atnaujinta vakcinacijos nuo koronaviruso (COVID-19) tvarka, leidžianti gyventojams pasirinkti, kurio gamintojo vakcina skiepytis. <...> Kviečiami vakcinuotis gyventojai nuo šiol bus informuojami, kokia vakcina siūloma skiepytis. Jei asmuo atsisakys siūlomos vakcinos – su juo bus susisiekiama vėliau, kai vakcinavimo centre atsiras galimybė vakcinuotis kito gamintojo vakcina.“

Tokia tvarka išliko nepakitusi ir iki šiol. Kiekvienas pasiskiepyti nuo COVID-19 panoręs gyventojas, priklausantis grupėms, kurios kviečiamos skiepytis, yra informuotas, kokia vakcina šiuo metu galima pasiskiepyti. Jei pageidaujama vakcina tuo metu nėra siūloma, asmuo gali palaukti, kada preparatas vėl bus prieinamas. Gyventojai gali rinktis iš visų šiuo metu Europos medicinos agentūros naudoti patvirtintų vakcinų – „Vaxzevria“ (gamintojas „AstraZeneca“), „Moderna“ (gamintojas „Moderna“), „Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech“ ir „Pfizer“), „COVID-19 Vaccine Janssen“ (gamintojas „Janssen Pharmaceutica NV“).

Remiantis pateikta informacija, „Melo detektorius“ socialiniuose tinkluose pasirodžiusius gandus apie Galimybių pasą ir vakcinų pasirinkimą vertina kaip melagingus. Galimybių pasu nesiekiama diskriminuoti nepasiskiepijusių nuo COVID-19 asmenų, nes jis taip pat bus suteiktas jau persirgusiems infekcija arba turintiems neigiamą testo rezultatą, be to, sprendimas naudotis Galimybių pasu bus savanoriškas. Analogiškos priemonės saugesniam nuo viruso gyvenimui užtikrinti šalies viduje jau sėkmingai veikia ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Danijoje, Izraelyje, Estijoje.

Taip pat, skirtingai nei teigia įrašo autorius, Lietuvoje galima pasirinkti, kokia vakcina nuo COVI-19 skiepytis. Jei tuo metu norima vakcina nėra prieinama, žmogus vakcinacijai gali užsiregistruoti vėliau, kai tik vakcina vėl bus siūloma.